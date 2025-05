Papst-Audienz für US-Vize-Präsident: Verhandlungslösungen finden

Papst Leo XIV. hat diesen Montag den Vize-Präsidenten der USA, James David Vance, im Vatikan in Audienz empfangen. Beide sprachen über die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat sowie das Thema Religionsfreiheit. Sie tauschten sich zudem über „einige aktuelle internationale Themen" aus, wobei auch der Wunsch nach „Achtung des humanitären und internationalen Rechts in Konfliktgebieten und einer Verhandlungslösung zwischen den beteiligten Parteien" geäußert wurde, teilte der Vatikan mit.

Länder oder Regionen nennt die Vatikanmitteilung nicht. Die USA sind für Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland und im Nahen Osten aktiv. Laut der offiziellen Vatikanmitteilung würdigten beide Seiten bei dem „herzlichen Gespräch" zudem die guten bilateralen Beziehungen. US-Vizepräsident Vance traf nach Papst Leo XIV. auch den vatikanischen Außenbeauftragten, Erzbischof Paul Richard Gallagher. Weitere Informationen über die Begegnung am Morgen gab es zunächst nicht aus dem Vatikan. Vance war gemeinsam mit seiner Ehefrau sowie mit Außenminister Marco Antonio Rubio, der ebenfalls von seiner Ehefrau begleitet wurde, am Sonntag auch bei der feierlichen Messe zur Amtseinführung von Papst Leo XIV., dem ersten Amerikaner auf dem Stuhl Petri, gekommen. US-Präsident Donald Trump, der zum Requiem des argentinischen Papstes Franziskus nach Rom gekommen war, fehlte bei der Amtsführung von dessen Nachfolger. Noch kurz vor seinem Tod am Ostermontag, hatte Papst Franziskus US-Vizepräsident Vance am Ostersonntag im Vatikan empfangen.

(vatican news - sst)