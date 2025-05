Kardinal Rolandas Makrickas, Koadjutor-Erzpriester der Basilika Santa Maria Maggiore (Archivbild) (ANSA)

In Memoriam Papst Franziskus: In den Herzen der Gläubigen

In der Basilika Santa Maria Maggiore, in der Papst Franziskus sich ein einfaches Grab wünschte, ist am Mittwochabend eine Messe in Gedenken an das am 21.4.2025 verstorbene katholische Kirchenoberhaupt gefeiert worden. Kardinal Rolandas Makrickas, Koadjutor-Erzpriester der Basilika, sagte in seiner Predigt, Franziskus' Leben sei immer mit Jesus verbunden gewesen und seine Worte und Gesten daher „tief in die Herzen der Gläubigen eingedrungen“.

Lesen Sie auch 21/05/2025 In Memoriam Franziskus: Die Dankbarkeit der Kleinen und der Ausgegrenzten Von einer Gruppe von Schulkindern bis zu Rabbiner Skorka, von Obdachlosen bis zu Häftlingen: Papst Franziskus in der Erinnerung von Menschen, die ihm begegnet sind und seine ... 13/05/2025 Freundeskreis von Radio Vatikan: Schon 15.000 Sterbebildchen versendet Alessandro Di Bussolo und Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt Zwölf Jahre lang habe die ganze Kirche auf unterschiedliche Weise durch die „bedeutenden Gesten“ von Papst Franziskus, „seine weisen Worte und sein strahlendes Lächeln, die Nähe, die Zärtlichkeit und die Barmherzigkeit Gottes erfahren können“, sagte Kardinal Makrickas. Auch „der unendliche Strom von Menschen“, die seit fast einem Monat in der Basilika Santa Maria Maggiore an seinem Grab beten, zeige die Dankbarkeit „für seine Gesten, für seine Worte, für sein Lächeln“, sagte der Kardinal vor Tausenden von Gläubigen, die zum Gedenken gekommen waren. Der Erzpriester-Koadiutor der Marien-Basilika, die Franziskus so ans Herz gewachsen war, dass er sich dort seine letzte Ruhestätte wünschte, fand bewegende Worte zum Gedenken anlässlich des 1. Monatstags des Todes des argentinischen Papstes. „Verbunden mit dem Papst, verbunden mit Christus. Wie die Reben mit dem Weinstock“ Ausgehend vom Tages-Evangelium, in dem Jesus das Bild des Weinstocks und der Reben verwendet, um zu den Jüngern über ihre Beziehung zu ihm zu sprechen, schlug Makrickas einen Bogen zum Leben und Wirken des Papstes, der am 21. April heimging. Es habe „viele Früchte für die Kirche getragen und wird es auch weiterhin tun“. Franziskus' Worte und Gesten seien tief in die Herzen der Gläubigen eingedrungen, weil er „wirklich mit Christus eins geworden ist, untrennbar, in Freude und Leid - wie eine Rebe mit dem Weinstock“. All die vielen Menschen, die weiterhin vor seinem Grab stehen, seien„mit ihm und durch ihn mit Christus verbunden“, weil Franziskus es verstanden habe „Christus jedem Menschen gegenwärtig zu machen, indem er ihn jeden Tag bis zu seiner letzten Stunde bezeugt hat. Verbunden mit dem Papst, verbunden mit Christus. Wie die Reben mit dem Weinstock“. Ein Leben, das viele Früchte für die Kirche trägt Das Grab des Papstes in einer Nische der Basilika ist schlicht, es trägt nur die Aufschrift Franziskus Der aus Litauen stammende Kardinal, dem Papst Franziskus nach seiner Entlassung aus dem Gemelli-Krankenhaus am 23. März vor der Rückkehr in den Vatikan einen Blumenstrauß übergab, der vor der Marienikone Salus Populi Romani abgelegt werden sollte, zelebrierte zum Monatsgedenken die Messe für den Verstorbenen nur wenige Meter vom Grab und auch der Marienikone entfernt, m Seitenschiff der Marienbasilika. Der Papst habe ein langes Leben gehabt, das er „ganz in den Dienst des Gottesvolkes gestellt hat, als Priester, im Jesuitenorden, Bischof und Papst“, sagte Makrickas. Papst Franziskus beim Gebet vor der Marienikone (VATICAN MEDIA Divisione Foto) Tägliches Vertrauen auf den Schutz Mariens Der Koadjutor-Erzpriester der Basilika Santa Maria Maggiore erinnerte auch daran, dass der vor einem Monat verstorbene Papst „jeden seiner Tage mit der Anbetung, mit der Feier der Eucharistie und dem persönlichen Gebet“ begann und „sich täglich dem mütterlichen Schutz der Gottesmutter Maria anvertraute“. Er fügte er hinzu: „Heute Abend bitten wir die Mutter Gottes, Salus Populi Romani“, neben ihrer Ikone, vor der Franziskus 126 Mal kniete, „jedem von uns zu helfen, mit unserem Herrn vereint zu sein, mit aufrichtiger Demut und Großzügigkeit in seinem heiligen Dienst“. Papst Leo betet am Grab von Papst Fraziskus in Santa Maria Maggiore (ANSA) Gebete für Franziskus und Papst Leo XIV. Kardinal Makrickas bat in seiner Predigt auch alle, „um das ewige Licht für Papst Franziskus, den demütigen, weisen und treuen Diener des Evangeliums", und für den neuen Heiligen Vater Leo XIV. und seine Ausübung des Petrusamts zu beten. (vatican news - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.