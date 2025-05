Papst feiert Messe in vatikanischen Grotten

Papst Leo XIV. hat an diesem Sonntagmorgen die vatikanischen Grotten besucht. Das teilte das vatikanische Presseamt am Vormittag mit.

Der Papst, der am Donnerstag durch das Konklave in sein Amt gewählt worden ist, hielt eine Messe in der Nähe des Grabs des Apostels Petrus. Nach Vatikanmitteilung konzelebrierte dabei der Generalprior des Augustinerordens, Pater Alejandro Moral Anton. Leo gehört dem Augustinerorden an und zwar zeitweise selbst Generalprior der weltweit tätigen Gemeinschaft.

Gebet an den Gräbern der Vorgänger

Nach Vatikanangaben betete Papst Leo XIV. nach der Messfeier auch an Gräbern seiner Vorgänger und vor der sogenannten Palliennische. In dieser Nische über dem Apostelgrab werden Schulterbänder namens „Pallium“ aufbewahrt, welche Metropolitan-Erzbischöfe in aller Welt tragen. Das „Pallium“ erinnert sie an ihre Verbindung zum Nachfolger Petri, also zum Papst.

In den vatikanischen Grotten unter dem Petersdom sind zahlreiche Päpste beigesetzt, darunter Benedikt XVI. (2005-13), Johannes Paul I. (1978) und Paul VI. (1963-78). Zu normalen Öffnungszeiten sind die Grotten auch für Pilger und Touristen zugänglich. Bereits am Samstagabend hatte der neue Papst in der römischen Basilika Santa Maria Maggiore am Grab seines unmittelbaren Vorgängers Franziskus (2013-25) gebetet und eine weiße Rose niedergelegt.

