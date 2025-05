„Gesichter der Evangelien": Papst Franziskus erzählt von Pilatus

Die vierzehnte der 18 Episoden von „Gesichter der Evangelien“, die von Vatican News in dieser Osterzeit vorgestellt werden, konzentriert sich auf die Figur des Pontius Pilatus, Richter im Prozess gegen Jesus. Es handelt sich um Archivaufnahmen aus dem Pontifikat von Franziskus.

#„Pilatus ist intelligent, er bemerkt den Neid der Führer und Schriftgelehrten, aber er hat nicht den Mut der Freiheit, er ist ein Sklave des Karrierismus. Auch heute noch waschen viele Christen ihre Hände in Unschuld vor den Herausforderungen der Kultur, der Geschichte, denken wir daran, was passieren würde, wenn der Herr uns in die Enge treiben würde, wir würden nie ins Paradies kommen", so erläuterte Papst Franziskus einige Begegnungen mit Jesus in der Sendung, die am Ostersonntag 2022 zur besten Sendezeit auf Rai Uno ausgestrahlt wurde. Die Rehe ist herausgegeben vom Dikasterium für Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Apostolischen Bibliothek des Vatikans, den Vatikanischen Museen und Rai Cultura. Die Autoren der Serie sind Andrea Tornielli und Lucio Brunelli, die Regie und Fotografie stammen von Renato Cerisola, die Originalmusik von Michelangelo Palmacci.

