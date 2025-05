„Gesichter der Evangelien": Papst Franziskus erzählt von Joseph

Die fünfzehnte der 18 Episoden von „Gesichter der Evangelien“, die von Vatican News in dieser Osterzeit vorgestellt werden, konzentriert sich auf die Figur des Josef, Zimmermann aus Nazareth und Ehemann von Maria.

„Er gehorchte und glaubte nach dem Traum, der ihm erklärte, was geschah. Er musste sich zwei Dingen stellen: der Vaterschaft und dem Geheimnis. Er tat es schweigend, ohne ein Wort zu sagen, im Evangelium gibt es kein Wort von Joseph": so erläuterte Papst Franziskus einige der Begegnungen Jesu in der Sendung, die am Ostersonntag 2022 zur besten Sendezeit auf Rai Uno ausgestrahlt wurde, herausgegeben vom Dikasterium für Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Apostolischen Bibliothek des Vatikans, den Vatikanischen Museen und Rai Cultura. Die Autoren der Serie sind Andrea Tornielli und Lucio Brunelli, die Regie und Fotografie stammen von Renato Cerisola, die Originalmusik von Michelangelo Palmacci.

