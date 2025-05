Aus unserer Redaktion: Biografie von Papst Leo XIV.

Er ist der erste US-Amerikaner an der Spitze von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit: Jetzt gibt es eine erste Biografie über Papst Leo XIV. aus unserer Redaktion.

Autor ist unser Redaktionsleiter Stefan von Kempis. In seinem Buch, das an diesem Wochenende im Patmos-Verlag erschienen ist, zeichnet er den Weg von Robert F. Prevost an die Spitze der Weltkirche nach. Dabei kommen auch viele Freunde und Weggefährten des neuen Papstes zu Wort.

Kempis versucht den Menschen hinter dem Petrusamt vorzustellen und die Herausforderungen des neuen Pontifikats zu skizzieren. Dazu analysiert er auch die ersten Predigten und Ansprachen von Leo XIV. sowie Stellungnahmen Prevosts vor seiner Wahl zum Papst.

Stefan von Kempis: Papst Leo XIV. – Wer er ist, wie er denkt, was ihn und uns erwartet. Patmos Verlag. 160 Seiten Hardcover, mit zahlreichen Farbfotos, ca. 19 €.

(vatican news – red)