Papst: Friedensappelle für Ukraine und Gaza

Stefan von Kempis – Vatikanstadt

„In diesen Tagen sind meine Gedanken oft bei der ukrainischen Bevölkerung, die von neuen schweren Angriffen auf Zivilisten und die Infrastruktur betroffen ist.“ Das sagte der neue Papst an diesem Mittwoch bei seiner Generalaudienz auf dem Petersplatz. „Ich versichere meine Verbundenheit und meine Gebete für alle Opfer, insbesondere für die Kinder und Familien.“

Trotz aller Bemühungen um einen Waffenstillstand gehen Beschuss und Zerstörung in der Ukraine weiter. Nach Angaben der „UN Human Rights Monitoring“-Mission war der April der tödlichste Monat für die Zivilbevölkerung in der Ukraine seit September 2024: Mindestens 209 Menschen wurden getötet und 1146 weitere verletzt.

„Ich erneuere nachdrücklich meinen Appell, den Krieg zu beenden und jede Initiative für Dialog und Frieden zu unterstützen“, so der Papst. „Ich bitte alle, sich dem Gebet für den Frieden in der Ukraine und überall dort anzuschließen, wo Menschen unter dem Krieg leiden.“

„Die Schreie aus dem Gazastreifen steigen zum Himmel auf“

Auch mit der Lage im Gazastreifen beschäftigte sich Leo bei seiner Generalaudienz in Rom. „Aus dem Gazastreifen steigen die Schreie von Müttern und Vätern, die sich an die leblosen Körper ihrer Kinder klammern und ständig gezwungen sind, auf der Suche nach ein wenig Nahrung und einem sichereren Unterschlupf vor dem Bombardement weiterzuziehen, zum Himmel auf. Ich erneuere meinen Appell an die Verantwortlichen: Stellt das Feuer ein; lasst alle Geiseln frei; achtet das humanitäre Recht in vollem Umfang. Maria, Königin des Friedens, bete für uns!“

Papst Leo fordert ebenso wie sein verstorbener Vorgänger Franziskus nachdrücklich einen Waffenstillstand in Gaza. Der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin erklärte am Dienstag in einem Interview mit Radio Vatikan, es sei „inakzeptabel“, was in Gaza geschehe. Das humanitäre Völkerrecht müsse „zu jeder Zeit und für alle gelten“. Parolin wörtlich: „Wir fordern, dass die Bombardierungen eingestellt werden und die notwendige Hilfe für die Bevölkerung ankommt: Ich glaube, die internationale Gemeinschaft muss alles tun, um dieser Tragödie ein Ende zu setzen.“

Gleichzeitig fordert der Vatikan die Hamas dazu auf, „alle Geiseln, die sie noch immer gefangen hält, unverzüglich freizulassen und die Leichen derjenigen zurückzugeben, die nach dem barbarischen Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 getötet wurden“.

