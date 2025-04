Wortlaut: Angelus-Ansprache von Papst Franziskus

Wir dokumentieren hier die in Namen von Papst Franziskus verbreitete Ansprache zum Angelus an diesem Sonntag, den 6. April, in einer Arbeitsübersetzung.

Liebe Brüder und Schwestern, das Evangelium dieses fünften Fastensonntags stellt uns die Episode der Frau vor, die beim Ehebruch überrascht wurde (Joh 8,1-11). Während die Schriftgelehrten und die Pharisäer sie steinigen wollen, gibt Jesus dieser Frau ihre verlorene Schönheit zurück: Sie ist in den Staub gefallen; Jesus fährt mit seinem Finger über diesen Staub und schreibt für sie eine neue Geschichte: Er ist der „Finger Gottes“, der seine Kinder rettet (vgl. Ex 8,15) und sie vom Bösen befreit (vgl. Lk 11,20).

Meine Lieben, wie während meines Krankenhausaufenthaltes, so spüre ich auch jetzt in meiner Genesung den „Finger Gottes“ und erfahre seine fürsorgliche Zärtlichkeit. Am Tag des Jubiläums der Kranken und der Welt des Gesundheitswesens bitte ich den Herrn, dass diese Berührung seiner Liebe diejenigen erreicht, die leiden, und diejenigen ermutigt, die sich um sie kümmern.

Und ich bete für die Ärzte und Ärztinnen, das Pflegepersonal und alle Mitarbeitenden im Gesundheitswesen, denen nicht immer geholfen wird, unter angemessenen Bedingungen zu arbeiten, und die manchmal sogar Opfer von Aggressionen werden. Ihre Aufgabe ist nicht einfach und muss unterstützt und respektiert werden. Ich hoffe, dass die notwendigen Mittel in die Behandlung und Forschung investiert werden, damit die Gesundheitssysteme die Schwächsten und Ärmsten einbeziehen und ihnen Aufmerksamkeit schenken.

Ich danke den Insassinnen des Frauengefängnisses von Rebibbia für die Karte, die sie mir geschickt haben. Ich bete für sie und ihre Familien.

Am Welttag des Sports für Frieden und Entwicklung hoffe ich, dass der Sport ein Zeichen der Hoffnung für so viele Menschen ist, die Frieden und soziale Eingliederung brauchen, und ich danke den Sportverbänden, die ganz konkret zur Brüderlichkeit erziehen.

Wir beten weiterhin für den Frieden: in der gepeinigten Ukraine, die von Angriffen heimgesucht wird, die viele zivile Todesopfer fordern, darunter zahlreiche Kinder. Das Gleiche geschieht im Gazastreifen, wo die Menschen unter unvorstellbaren Bedingungen leben müssen, ohne Unterkunft, ohne Nahrung, ohne sauberes Wasser. Mögen die Waffen schweigen und der Dialog wieder aufgenommen werden; mögen alle Geiseln freigelassen und die Bevölkerung gerettet werden. Beten wir für den Frieden im gesamten Nahen Osten, im Sudan und im Südsudan, in der Demokratischen Republik Kongo, in Myanmar, das ebenfalls stark vom Erdbeben betroffen ist, und in Haiti, wo die Gewalt weiter wütet und vor wenigen Tagen zwei Nonnen getötet wurden.

Möge die Jungfrau Maria uns beschützen und Fürsprache für uns einlegen.

(vatican news – gs)