Papst Franziskus auf dem langsamen Weg der Genesung

Papst Franziskus macht Fortschritte bei der Rekonvaleszenz: Motorik, Atmung und Sprechen werden besser. Das teilte das vatikanische Presseamt an diesem Freitagmittag mit.

Lesen Sie auch 10/04/2025 Papst überrascht erneut mit stillem Gebetsbesuch im Petersdom Papst Franziskus hat am Donnerstagmittag die Gläubigen im Petersdom mit einem unerwarteten Besuch bewegt. Der 88-Jährige, der sich derzeit in einer zweimonatigen Genesungsphase ...

Der Papst befinde sich weiterhin in einem regulären Genesungsprozess, hieß es von Vatikanseite.

Zunehmend bessere Atmung

Sein Zustand sei stabil mit allmählichen Verbesserungen der Motorik, der Atmung und des Sprachgebrauchs. Die Blutwerte seien gut, und der Papst brauche keine Sauerstoffzufuhr über längere Zeiträume mehr, hieß es weiter. Die Nasenkanülen mit hohen Durchflüssen würden nur noch zu therapeutischen Zwecken eingesetzt.

Ein paar Besucher

In den letzten Tagen habe Franziskus Besuch von einigen hochrangigen Vatikan-Mitarbeitern erhalten, gab der Vatikan weiter bekannt – vom Substituten im vatikanischen Staatssekretariat, Erzbischof Edgar Peña Parra, vom vatikanischen Außenbeauftragten, Erzbischof Paul Richard Gallagher, von Luciano Russo, Sekretär für die päpstlichen Vertretungen, und von einigen Kurienspitzen und Präfekten der Dikasterien.

Karwoche noch unklar

Hinweise darauf, ob der Papst bei den Riten der Karwoche anwesend sein könne, gebe es noch nicht, hieß es weiter. Dies werde auch vom Wetter abhängen. Am kommenden Sonntag werde der emeritierte Kurienkardinal Leonardo Sandri stellvertretend für den Papst die Palmsonntagsmesse feiern.

Zum Überraschungsbesuch des Papstes am Donnerstag in der Petersbasilika hieß es, der Papst habe sich auf einem Spaziergang befunden und entschieden, diesen zu verlängern, um in der Basilika zu beten. Fotos von Donnerstag zeigten einen Papst im Rollstuhl mit schwarzer Anzugshose und einem lateinamerikanischen Poncho, auf die weiße Soutane hatte Franziskus bei seinem Spaziergang verzichtet.

Mehr Infos am Dienstag

Das nächste Briefing findet voraussichtlich am Dienstag der Karwoche statt, teilte der Pressesaal abschließend mit.

(vatican news – pr)