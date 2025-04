Papst-Appell für Frieden und Abrüstung weltweit

Urbi et Orbi

Papst Franziskus hat in seiner Osterbotschaft zu Frieden und Dialog weltweit aufgerufen. Die stets politische und international ausgerichtete Ansprache wurde vom päpstlichen Zeremonienmeister, Erzbischof Diego Giovanni Ravelli von der Mittelloggia des Petersdoms verlesen. Der Papst grüßte zuvor die Menschen auf dem Petersplatz und wünschte ein frohes Osterfest. Im Anschluss spendete er den Ostersegen „Urbi et orbi“.

Lesen Sie auch 20/04/2025 Die Osterbotschaft des Papstes zum Segen Urbi et Orbi im Wortlaut Wir dokumentieren an dieser Stelle die Osterbotschaft von Papst Franzikus 2025 im Wortlaut. Sie wurde in seiner Anwesenheit vor dem Ostersegen Urbi et Orbi verlesen. Dazu ...

Birgit Pottler - Vatikanstadt

„Ostern ist das Fest des Lebens“, schrieb der Papst in seiner Botschaft und kritisierte den „Todeswillen“ in verschiedenen Teilen der Welt und Gewalt. Ausdrücklich nannte er Frauen und Migranten.

Antisemitismus besorgniserregend

Scharf kritisierte das Kirchenoberhaupt Antisemitismus weltweit und den Krieg im Gazastreifen: „Den leidenden Christen in Palästina und Israel wie dem gesamten israelischen und palästinensischen Volk bekunde ich meine Nähe.“ Das wachsende Klima des Antisemitismus sei besorgniserregend, gleichzeitig sei die humanitäre Situation im Gazastreifen unwürdig. „Ich appelliere an die Kriegsparteien, das Feuer einzustellen, die Geiseln freizulassen und den Menschen zu helfen, die hungern und sich nach einer friedlichen Zukunft sehnen!“

„Stabilität und Teilhabe“

Der Papst erinnerte an die christlichen Gemeinschaften im Libanon und in Syrien. Die Menschen beider Länder sehnten sich „nach Stabilität und Teilhabe am Schicksal ihrer jeweiligen Nation“.

Weiter Franziskus rief zum „konstruktiven Dialog“ und Lösungen für den Jemen auf. Das Volk im Jemen durchlebe aufgrund des Krieges „eine der schlimmsten ,verlängerten‘ humanitären Krisen der Welt.

Papst Franziskus auf dem Petersplatz (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Auch der Blick in die Ukraine und der Apell zu weiteren Friedensbemühungen fehlte nicht: „Möge der auferstandene Christus der gepeinigten Ukraine das österliche Geschenk des Friedens zuteilwerden lassen und alle Beteiligten ermutigen, ihre Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden fortzusetzen.“

Vergessene Krisenherde

Der Papst erinnerte an weitere Krisenherde und Konflikte weltweit und bat um Lösungen und Versöhnung: ein endgültiges Friedensabkommen für den Südkaukausus, Eintracht auf dem Westbalkan, Frieden für die Menschen in Afrika, insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo, im Sudan und im Südsudan.

Das Kirchenoberhaupt erinnerte auch an die Christen, die ihren Glauben nicht frei leben können und rief zu Religionsfreiheit und Meinungsfreiheit auf. „Es kann keinen Frieden geben, wenn es keine Religionsfreiheit oder keine Gedanken- und Redefreiheit und keinen Respekt vor der Meinung anderer gibt.“

Kein Wettrüsten

„Es kann keinen Frieden geben ohne echte Abrüstung!“, so die Mahnung des Papstes. „Der Anspruch eines jeden Volkes, für seine eigene Verteidigung zu sorgen, darf nicht zu einem allgemeinen Wettrüsten führen.“ Vielmehr seien es die „Waffen“ des Friedens, „die Zukunft schaffen, anstatt Tod zu säen!“

Das Osterfest im Heiligen Jahr sei außerdem Anlass, Kriegsgefangene und politische Gefangene freizulassen.

Segen „Urbi et Orbi“

Nach dem Verlesen der Osterbotschaft spendete Papst Franziskus selbst den Segen „Urbi et Orbi“. Rund 20 Minuten lang fuhr Franziskus danach im offenen Wagen über den Platz, grüßte und segnete die jubelnden Gläubigen. Es war das erste Mal seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, dass der Papst so auf dem Petersplatz zu sehen war.

(vatican news)