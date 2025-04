Bei uns: Sterbebildchen zum Gedenken an Franziskus

„Bete für mich“: Das pflegte Franziskus Besuchern mit auf den Weg zu geben. Radio Vatikan erinnert mit einem Totenbildchen an den verstorbenen Papst.

Lesen Sie auch 21/04/2025 Ein letzter Gruß an Papst Franziskus – unser digitales Kondolenzbuch Die Anteilnahme nach dem Tod von Papst Franziskus ist weltweit groß. Vatican News Deutsch hat nun ein digitales Kondolenzbuch eingerichtet, in das sich Gläubige mit einem ...

Der „Verein der Freunde von Radio Vatikan“ versendet auf Anfrage hin Bildchen zum Gedenken an den argentinischen Pontifex, der zwölf Jahre am Ruder des Schiffleins Petri stand. Auf der Vorderseite ist ein Porträt des Verstorbenen zu sehen; die Rückseite bietet sein Wappen, seinen Wahlspruch sowie seine wesentlichen Lebensdaten.

Wenn Sie an einem solchen Bildchen interessiert sind, dann schicken Sie doch bitte einen frankierten und an Sie selbst adressierten Rückumschlag an:

Radio Vatikan

Olbarg 2

D-24145 Kiel.

Bis 3 Karten bitte mit 95-Cent-, für größere Mengen mit 180-Cent-Briefmarke.

Wir freuen uns natürlich auch über eine Spende, die der Arbeit von Radio Vatikan zugutekommt, und sagen Ihnen schon einmal ein herzliches „Vergelt‘s Gott!“

Bei Fragen können Sie unseren Verein unter cd@radiovatikan.de erreichen. Bestellungen können auf diesem Weg allerdings nicht entgegen genommen werden.

(vatican news)