Papst ermuntert Salesianer

Sie sind mit etwa 14.000 Mitgliedern in 136 Ländern einer der größten Männerorden der Kirche und engagieren sich vor allem im Schulwesen. Jetzt hat der Papst die Salesianer ermuntert, in ihrer Leidenschaft nicht nachzulassen.

Lesen Sie auch 26/03/2025 Salesianer wählen Fabio Attard zum neuen Generaloberen Das 29. Generalkapitel der Gesellschaft des Heiligen Franz von Sales hat am Dienstag den 11. Nachfolger Don Boscos gewählt. Vertreter des weltweit zweitgrößten Männerordens tagen ...

Sie sollten sich „von der Liebe des Herrn völlig vereinnahmen lassen und den anderen dienen, ohne irgendetwas für sich zurückzubehalten“, ganz wie ihr Gründer, der hl. Don Bosco (1815-88). Das schreibt Franziskus, der selbst dem Jesuitenorden angehört, in einer Botschaft an das Generalkapitel der Salesianer, die an diesem Montag publiziert wurde.

Stichwort: Interkulturalität

„Auch wenn die Herausforderungen heute teilweise andere sind als damals, sollten doch der Glaube und der Enthusiasmus gleichbleiben“, schreibt Franziskus. Er wünsche sich zugleich „eine Bereicherung durch neue Gaben, etwa die Interkulturalität“.

Das 29. Generalkapitel der Gesellschaft des Heiligen Franz von Sales tagt seit dem 16. Februar und noch bis zum 12. April im italienischen Valdocco bei Turin.

(vatican news – sk)