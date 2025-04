Live bei uns: Ostermesse vom Petersplatz, Papst wird erwartet

Der ehemalige Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Angelo Comastri, wird die Liturgie in Vertretung des Papstes leiten. Zum Ende der Messe, die um 10.30 Uhr beginnt, möchte auch Papst Franziskus anwesend sein.

Das teilte das Presseamt am Samstag mit. Nach der Messe schließt sich normalerweise um 12 Uhr der traditionelle Ostersegen Urbi et Orbi durch den Papst an. Auch im offiziellen Messbuch ist vermerkt, dass der „Heilige Vater“ den Segen spenden werde. Eine konkrete Bestätigung dafür gab es heute durch den Pressesprecher allerdings nicht.

Franziskus hatte sämtliche Liturgien der vergangenen Wochen, auch in der Karwoche, anderen Zelebranten übertragen, weil er sich auf ärztliches Anraten nach seiner schweren Lungenerkrankung noch schonen soll. Allerdings hat er sich nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus schon bei mehreren Gelegenheiten öffentlich gezeigt, unter anderem am Ende der Messe zum Jubiläum der Kranken und Pflegekräfte am 6. April und bei der Palmsonntagsmesse am vergangenen 13. April.

Die sonst üblichen Messen zum Gründonnerstag hat er zwar nicht gefeiert, doch hat er sich am Donnerstagnachmittag in ein nahe gelegenes römisches Gefängnis begeben, wo er mit 70 Insassen zusammengetroffen ist - ein Zeichen der Nähe an einem Tag, an dem er schon in den vergangenen Jahren gerne die Abendmahlmesse mit Inhaftierten gefeiert hat.

Unser Live-Kommentar für die Ostermesse und den anschließenden Urbi et Orbi wird von mehreren katholischen TV- und Radiosendern aus dem deutschen Sprachraum übernommen. Außerdem übertragen wir live und mit deutschem Kommentar - ab 10.25 Uhr - bei uns im Internet, auf Facebook und Youtube.

Nächste Messe mit Heiligsprechung Acutis

Eine Woche darauf, am Weißen Sonntag, 27. April, folgt dann um 10.30 Uhr eine Messfeier auf dem Petersplatz, in deren Verlauf die Heiligsprechung von Carlo Acutis vorgenommen wird. Diese Messe zelebriert im Auftrag des Papstes Kardinal Marcello Semeraro, der Präfekt des Dikasteriums für Selig- und Heiligsprechungen.

(vatican news - cs)