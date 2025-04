Papst bereitet Kreuzweg-Meditationen vor, Triduum noch unklar

Franziskus am Palmsonntag

Papst Franziskus hat die Meditationen zum diesjährigen Kreuzweg selbst vorbereitet. Geleitet wird die traditionelle Prozession am römischen Kolosseum allerdings von Kardinal Baldassare Reina. Was die Oster-Festtage betrifft, gibt noch keine sicheren Infos über eine Teilnahme des Papstes. Gesundheitlich geht es aufwärts.

Das Presseamt des Heiligen Stuhles teilte an diesem Dienstag einige Informationen zu Franziskus‘ Gesundheitszustand und den Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage im Vatikan mit.

Weitere gesundheitliche Verbesserungen

Zum Gesundheitszustand von Franziskus hieß es, dass sich seine Motorik, Atmung und Stimme weiter verbesserten. Es gebe inzwischen längere Zeiten, in denen der Papst ohne künstlichen Sauerstoff auskommen könne. Die Atmung mittels Kanülen mit hohen Durchflüssen erfolge allein zu therapeutischen Zwecken in den Abendstunden und wenn ansonsten nötig. Die verschiedenen Therapien würden fortgesetzt. Auch die kurzen Treffen mit den Kurienspitzen gingen weiter.

Kreuzweg-Meditationen werden Freitagmittag veröffentlicht

Mit Blick auf die Karwoche und Osterfeierlichkeiten hieß es, dass Franziskus die Meditationen für den diesjährigen Kreuzweg vorbereitet habe; sie würden am Karfreitag um zwölf Uhr veröffentlicht. Geleitet werde der Kreuzweg am Kolosseum allerdings von Franziskus‘ Generalvikar Kardinal Baldassare Reina geleitet.

Auch bei der Chrisam-Messe am Donnerstagmorgen lässt sich Franziskus vertreten. Die Feier werde von Kardinal Domenico Calcagno, dem emeritierten Präsidenten der Verwaltung der Güter des Apostolischen Stuhls, geleitet.

Die Messe Coena Domini unter dem Vorsitz von Kardinal Mauro Gambetti wird wie die anderen Feierlichkeiten von uns live übertragen.

Die Liturgie vom Leiden Jesu am Freitag werde von Kardinal Claudio Gugerotti geleitet. Der Papst selbst - so betont das Presseamt des Heiligen Stuhls - delegiere die Kardinäle, die die verschiedenen Liturgien feiern.

Triduum mit oder ohne Papst?

Noch gebe es keine Hinweise auf seine Anwesenheit bei den Riten des österlichen Triduums, aber der Kalender der Feierlichkeiten im Petersdom werde im Laufe des Tages (15. April) veröffentlicht, einschließlich der Messe in Cena Domini am Gründonnerstag in der Basilika, die für 18.00 Uhr vorgesehen ist, die jedoch nicht zu den päpstlichen Feierlichkeiten gehört.

Ein nächstes Briefing werde am Freitag stattfinden.

