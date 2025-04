Papst sendet Oberrabiner Roms Grüße zum Pessach-Fest

„Da sich das Pessachfest des jüdischen Jahres 5785 nähert, möchte ich Ihnen und der lieben römisch-jüdischen Gemeinde die herzlichsten und brüderlichsten guten Wünsche übermitteln", schreibt Papst Franziskus am Gründonnerstag dem Oberrabbiner Roms, Riccardo Di Segni. Pessach gehört zu den wichtigsten Festen des Judentums. In diesem Jahr überschneidet es sich mit der Karwoche und dem Osterfest der Christen.

Zu Pessach feiern Juden den Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei Ägyptens, auch darauf geht das katholische Kirchenoberhaupt ein: „Dieses Fest erinnert daran, dass der Allmächtige sein geliebtes Volk aus der Sklaverei befreit und in das gelobte Land geführt hat. Möge der ewige und barmherzige Gott auch heute mit Ihnen sein und Ihre Gemeinschaft mit der Fülle seines Segens begleiten und Sie in seiner unendlichen Güte immer beschützen. Ich bitte Sie, weiterhin für mich zu beten, so wie ich Ihnen versichere, dass ich für Sie bete: Möge der Allerhöchste uns gewähren, dass unsere Freundschaft immer mehr wächst", zitiert die jüdische Gemeinde Roms auf Facebook aus dem Papstschreiben. Seine Grüße zum Pessachfest beschließt Franziskus demnach mit dem jüdischen Glückwunsch „Chag Sameach“.

Oberrabiner Di Segni übermittelt hingegen zu den Osterfeierlichkeiten ebenfalls gute Wünsche, besonders auch mit Blick auf die Gesundheit des Papstes, der sich noch von seiner schweren Atemwegserkrankung erholt. Er schreibt daher auch explizit , dass die Papstgesundheit „sich stets verbessern möge." Di Segni weiter: „Möge der Herr unsere Gemeinden segnen und unsere Freundschaft stärken, auch in der schwierigen Zeit, die wir gerade durchmachen."

(jüdische gemeinde roms - sst)