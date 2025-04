Papst Franziskus macht Blitzbesuch am Petersplatz

Am Ende der Heiligen Messe zum Jubiläum der Kranken ist Papst Franziskus im Rollstuhl überraschend auf den Petersplatz gekommen.

„Einen schönen Sonntag euch allen, vielen Dank!“, sagte das Kirchenoberhaupt spontan und mit immer noch schwacher Stimme, doch in offensichtlich besserer Verfassung als zuletzt. Eine Nasenkanüle versorgt Franziskus nach wie vor mit Sauerstoff.

Papst in strahlender Aprilsonne auf dem Petersplatz (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Er kam im Rollstuhl auf die Altarbühne, während Erzbischof Fisichella die Entlassungsworte der Messe sprach. Danach verlasen Lektoren und Lektorinnen aus dem Staatssekretariat, die dem Papst üblicherweise bei der Generalaudienz assistieren, einen Gruß von Franziskus in den üblichen acht Sprachen. Er danke allen „von Herzen für die Gebete um seine Genesung“ und erteilte den Anwesenden, den Kranken und Leidenden seinen Apostolischen Segen. Der überraschende Auftritt des Papstes dauerte rund zehn Minuten, die Gläubigen auf dem Petersplatz zeigten ihre Freude deutlich.

Franziskus beim Überraschungsbesuch auf dem Petersplatz (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Papst Franziskus tritt seit seiner schweren Atemwegsinfektion, die ihn am 14. Februar in die Gemelli-Klini gebracht hatte, nur selten in der Öffentlichkeit auf. Das ärztliche Team hatte ihm bei seiner Entlassung am 23. März zu zwei Monaten vollständiger Schonung geraten und insbesondere den Verzicht auf die Begegnung mit großen Gruppen nahegelegt.

Franziskus in der Menschenmenge (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Bevor er die Pilger und die Gläubigen auf dem Platz begrüßte, ihnen dankte und sie segnete, hatte Franziskus im Petersdom das Sakrament der Versöhnung empfangen, teilte der Pressesaal mit. Der Papst sammelte sich zum Gebet und durchmaß dann im Rollstuhl die Heilige Pforte der Basilika.

Franziskus durchmisst im Rollstuhl die Heilige Pforte (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Die Katechese zum Angelusgebet, das der Papst üblicherweise am Sonntag mit den Gläubigen auf dem Petersplatz spricht, verbreitete der vatikanische Pressesaal an diesem Sonntag wie in den vergangenen Wochen nur in Schriftform.

(vatican news – gs)