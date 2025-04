Papst an Jugend in unveröffentlichtem Video: Lernt zuzuhören!

Einen Tag nach dem Requiem für Papst Franziskus wurde ein Anfang Januar aufgenommener Film veröffentlicht, in dem sich der Papst an die Heranwachsenden wendet, die an der Initiative „Hör-Workshops“ teilnehmen. Darin betont Franziskus: „Vergesst eure Großeltern nicht, sie lehren uns so viel“.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Papst Franziskus hatte am vergangenen 8. Januar eine Videobotschaft aufgenommen, in der er sich direkt an Jugendliche wandte. „Liebe Jungen und Mädchen, eines der wichtigsten Dinge im Leben ist es, zuzuhören, zu lernen, zuzuhören“, sagte er in dem auf einem Smartphone aufgenommenen Video, das von einem Gast im Gästehaus Santa Marta gefilmt wurde. Der Clip wurde nun auf der Website des italienischen Magazins Oggi veröffentlicht, einen Tag nach dem Requiem für den verstorbenen Papst.

Sein Appell an die jungen Menschen, die an den „Laboratori dell’ascolto“ teilnahmen, war klar: „Wenn eine Person mit dir spricht, warte, bis sie fertig ist, um sie wirklich gut zu verstehen, und dann, wenn du möchtest, antworte.“ Die Laboratori dell’ascolto, eine Initiative von Luca Drusian, bringen Jugendliche und Erwachsene zusammen, um ihnen die Erfahrung zu ermöglichen, was es bedeutet, zuzuhören, gehört zu werden und sich selbst zuzuhören.

„Hört zu, hört viel zu“

Im Video betont Franziskus: „Schaut genau hin, die Menschen hören nicht zu. In der Mitte einer Erklärung unterbrechen sie schon mit einer Antwort – und das hilft dem Frieden nicht.“ Deshalb sei es so wichtig, sich im geduldigen Zuhören zu üben: „Hört zu, hört viel zu.“

Wie so oft vergaß Franziskus auch in dem Video nicht, an die Großeltern zu erinnern: „Die Großeltern lehren uns so vieles“, fügte er hinzu.

Die Botschaft passt auch Jubiläum der Heranwachsenden, die an diesem Sonntag mit einem feierlichen Gottesdienst auf dem Petersplatz zu Ende ging – ein Ereignis, das ebenfalls den Wert von Gemeinschaft, Aufmerksamkeit und respektvollem Dialog ins Zentrum stellte.

(vatican news)