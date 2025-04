Tausende begleiten Überführung des Papstes in den Petersdom

Mit einer feierlichen Zeremonie sind die sterblichen Überreste von Papst Franziskus an diesem Mittwochmorgen in den Petersdom überführt worden, wo die Gläubigen sich ab sofort von ihm verabschieden können. Am Samstag wird dann die Begräbnismesse mit seiner anschließenden Überführung und Grablege in der Basilika Santa Maria Maggiore stattfinden.

In der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta, der Wohnstätte des Papstes zu Lebzeiten, hatten sich die Kardinäle und Patriarchen versammelt, die bereits in Rom eingetroffen sind. Auf dem Vorplatz warteten die anwesenden Erzbischöfe und Bischöfe, gemeinsam mit zahlreichen anderen Trauergästen. Nachdem Kardinalkämmerer Joseph Farrell das gemeinsame Gebet in der Kapelle geleitet hatte, nahmen die Sargträger den schlichten Holzsarg mit den sterblichen Überresten des verstorbenen Papstes auf ihre Schultern, um in feierlicher Prozession zum Petersdom zu schreiten. Begleitet wurde die Prozession von den Kardinälen, Bischöfen, Priestern und Beichtvätern des Petersdoms, Familienangehörigen und engsten Mitarbeitern des Papstes; acht Schweizer Gardisten flankierten den Sarg als Ehrenwache. (ANSA) Einzug auf den Petersplatz Durch den Torbogen unter dem Glockenturm auf der linken Seite des Petersdoms erreichte die Prozession den Petersplatz, wo sich etwa 20.000 Gläubige eingefunden hatten, um die Überführung des Papstes in die Basilika zu begleiten. Über die große Treppe auf dem Vorplatz, auf dem bis vor wenigen Stunden noch der große Baldachin aufgebaut war, betrat die lange Prozession über das Hauptportal den Petersdom. Der im offenen Sarg liegende Papst, relativ am Ende der langen Prozession und direkt hinter den Kardinälen, gefolgt von den Familienangehörigen und engsten Mitarbeitern, wurde von den Gläubigen mit immer wieder aufflammenden Applaus begrüßt. Nachdem die Trauergemeinde den Petersdom erreicht und durch das offene Haupttor betreten hatte, versammelten sich die Begleitenden unter dem Gesang der Allerheiligenlitanei mit der Bitte um Gebet für den Verstorbenen um den Confessio-Altar. Vor ihm - und damit vor dem Petrusgrab - wurde Papst Franziskus aufgebahrt, so wie er selbst es verfügt hatte, nur leicht erhöht und nicht auf einem Katafalk. Bekleidet ist der verstorbene Papst mit einem Gewand in der päpstlichen Trauerfarbe Rot, mit der weißen Mitra angetan, in den Händen einen schlichten Rosenkranz. Nach der Lesung des Evangeliums, den Fürbitten und einem Gebet durch den Kardinalkämmerer sang die Gemeinde zum Abschluss der Liturgie das Salve Regina. (ANSA) Gläubige können sich verabschieden Bis Freitagabend können die Gläubigen nun ab sofort im Petersdom von Papst Franziskus Abschied nehmen: am Mittwoch, 23. April, von 11-24 Uhr; am Donnerstag, 24. April, von 7-24 Uhr, und am Freitag, 25. April, von 7-19 Uhr. Während dieser Zeiten werden die Bilder aus dem Petersdom auch im Live-Stream übertragen, ein rein touristischer Besuch des Petersdoms ist hingegen nicht möglich. Alle Gläubigen können durch die Heilige Pforte die Basilika betreten und werden dann durch das Mittelschiff geleitet, um sich vom verstorbenen Papst zu verabschieden. (vatican news) (ANSA)