Papst besucht Regina-Coeli-Gefängnis

Papst Franziskus hat auch an diesem Gründonnerstag eine römische Haftanstalt besucht. Wie das Presseamt mitteilte, hat sich Franziskus am Nachmittag ins nahe beim Vatikan gelegene Regina-Coeli-Gefängnis begeben, um dort mit etwa 70 Häftlingen zusammenzutreffen. Die Begegnung dauerte etwa 30 Minuten.

Lesen Sie auch 16/04/2025 Papst dankt Gemelli-Mitarbeitern für ihren Dienst Papst Franziskus hat an diesem Vormittag rund 70 Mitarbeiter des Krankenhauses empfangen, in dem über fünf Wochen wegen seiner Lungenentzündung stationär behandelt worden ist. In ...

Es war dem Papst in den Vorjahren immer ein besonderes Anliegen, in Haftanstalten oder an sonstigen Orten, an denen Menschen am Rand der Gesellschaft leben, die Abendmahlsmesse zu feiern. 2018 war er schon einmal im Regina-Coeli-Gefängnis, das nur wenige hundert Meter vom Vatikan entfernt liegt. Seiner gesundheitlichen Verfassung geschuldet, feiert Franziskus in diesem Jahr zwar nicht die Messe mit den Häftlingen, doch er wollte es sich nicht nehmen lassen, einige von ihnen an diesem symbolträchtigen Tag, an dem des letzten Abendmahls Jesu gedacht wird, zu treffen.

Bei der Begegnung im Regina-Coeli-Gefängnis

Empfangen durch die Direktorin der Haftanstalt, Claudia Clementi, hat sich Franziskus direkt in die Haupthalle begeben, um dort den rund 70 versammelten Insassen zu begegnen und sie einzeln zu grüßen. Nach etwa 30 Minuten verließ Franziskus die Haftanstalt wieder, um in den Vatikan zurückzukehren.

Ein Häftling drückt in einem Brief seine Dankbarkeit über den Besuch aus

(vatican news - cs)