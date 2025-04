Papst starb an Hirnschlag und Herz-Kreislaufversagen

Papst Franziskus ist an einem Hirnschlag und irreversiblem Herz-Kreislaufversagen gestorben. Das ist dem Totenschein zu entnehmen, den der Chef der vatikanischen Gesundheitsdienste, Professor Andrea Arcangeli, ausstellte. Die Feststellung des Todes erfolgte durch eine spezifische elektrokardiographische Untersuchung.

Hirschlag, Koma, irreversibles Herz-Kreislaufversagen: das sind die Ursachen des Todes von Papst Franziskus, der diesen Morgen um 7.35 Uhr in seiner Wohnung in der Casa Santa Marta verstarb. Dies bescheinigte der Chef der vatikanischen Gesundheitsdienste, Professor Andrea Arcangeli, auf seinem Totenschein, wie das Presseamt des Heiligen Stuhls am Abend bekanntgab.

Das ärztliche Dokument bescheinigt, dass der Papst Franziskus bereits zuvor unter akutem Atemversagen bei beidseitiger multimikrobieller Lungenentzündung, multiplen Bronchiektasen, Bluthochdruck und Diabetes Typ II litt.

Die Feststellung der Todesursache erfolgte anhand der „Elektrokardiotanatografie“ genannten spezifischen Sterbeuntersuchung. „Ich erkläre“ - schreibt Arcangeli - „dass es die angegebenen Todesursachen sind, gemäß bestem Gewissen und Wissen.“

(vatican news - cs)