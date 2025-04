Rosenkranzgebet und Überführung: Unsere nächsten Live-Übertragungen

Seit Dienstagmorgen ist der Leichnam von Papst Franziskus in der Kapelle seiner Vatikan-Residenz Santa Marta aufgebahrt. Am Mittwoch findet die feierliche Überführung in den Petersdom statt, wo die Gläubigen am offenen Sarg Abschied nehmen können. Wir übertragen ab 8.50 Uhr live und mit deutschem Kommentar. Bis zur Trauerfeier am Samstag, 26. April, übertragen wir – ebenfalls live und mit deutschem Kommentar – jeden Abend ab 19.30 Uhr auch das Rosenkranzgebet im Gedenken an Papst Franziskus.

Lesen Sie auch 22/04/2025 Bei uns: Sterbebildchen zum Gedenken an Franziskus „Bete für mich“: Das pflegte Franziskus Besuchern mit auf den Weg zu geben. Radio Vatikan erinnert mit einem Totenbildchen an den verstorbenen Papst. Der Papst aus Argentinien, der mehr als zwölf Jahre an der Spitze der katholischen Kirche stand, ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren in seiner Residenz gestorben. Am Mittwoch, den 23 April 2025, wird der Sarg mit dem verstorbenen Pontifex von der Kapelle der Domus Santa Marta in den Petersdom überführt. Die Prozession, die nach einer Andacht unter Leitung von Kardinalkämmerer Kevin Joseph Farrell beginnt, wird über die Piazza Santa Marta, die Piazza dei Protomartiri Romani und den Petersplatz in den Petersdom führen. Nach dem Wortgottesdienst unter Leitung von Kardinal Farrell im Petersdom können die Gläubigen am Sarg des Papstes Abschied nehmen. Wir übertragen am 23. April 2025 ab 8.50 Uhr live und mit deutschem Kommentar. Bis zur Trauerfeier am Samstag, 26. April, übertragen wir jeden Abend live und mit deutschem Kommentar ab 19.30 Uhr auch das Rosenkranzgebet zum Gedenken an Papst Franziskus. Zur Trauerfeier für den verstorbenen Pontifex, die am Samstag um 10 Uhr beginnt, können Sie sich ab 9.50 Uhr zuschalten. Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Überführung mit Prozession und anschließendem Wortgottesdienst am Mittwoch, den 23. April, ab 8.50 Uhr im Livestream mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Man kann uns auch über Facebook und Youtube beziehungsweise über mehrere TV- und Radiosender aus dem deutschen Sprachraum, die unsere Übertragungen übernehmen: unter anderen sind dies EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio. Zum Rosenkranzgebet auf dem Petersplatz können Sie sich täglich ab 19.30 Uhr zuschalten – noch bis kommenden Freitagabend. (vaticannews – skr)

