Papst Franziskus' Leichnam in der Santa Marta-Kapelle (ANSA)

Papst: Requiem am Samstag, Sarg ab Mittwoch im Petersdom

Das feierliche Requiem für den verstorbenen Papst findet am kommenden Samstagmorgen auf dem Vorplatz des Petersdoms statt. Der Sarg wird am Mittwochmorgen in den Petersdom überführt, wo Gläubige Abschied nehmen können.