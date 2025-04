Live bei uns: Trauerfeiern für Papst Franziskus

Millionen Menschen weltweit nehmen Abschied von einem Papst, der durch seine Demut und seinen unermüdlichen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in Erinnerung bleiben wird. Wir übertragen das Requiem für Papst Franziskus am Samstag, 26. April, ab 9.50 Uhr. Zur Gedenkmesse unter Vorsitz von Kardinal Pietro Parolin am Sonntag, 27. April, können Sie sich ab 10.20 Uhr zuschalten.

Lesen Sie auch 23/04/2025 Tausende begleiten Überführung des Papstes in den Petersdom Mit einer feierlichen Zeremonie sind die sterblichen Überreste von Papst Franziskus an diesem Mittwochmorgen in den Petersdom überführt worden, wo die Gläubigen sich ab sofort von ... Staats- und Kirchenoberhäupter sowie Gläubige aus aller Welt werden dem verstorbenen Pontifex in Rom die letzte Ehre erweisen. Eine Gruppe armer und bedürftiger Menschen bekommt zum Begräbnis des Papstes, der zeitlebens für eine „arme Kirche für die Armen“ geworben hat, am Samstag ein besonderes Privileg: Sie erhalten einen Platz auf den Stufen der Basilika Santa Maria Maggiore, wo sie Franziskus vor seiner Grablegung die letzte Ehre erweisen können.



An die Trauerfeier für den verstorbenen Pontifex wird sich die Überführung des Papstes durch die römischen Straßen bis zur Marienbasilika anschließen. Wir übertragen sowohl die feierliche Messe als auch die Prozession bis hin zu Santa Maria Maggiore, wo Franziskus im kleinen Kreis und unter Ausschluss der Öffentlichkeit beigesetzt wird.

Gedenkmesse auf dem Petersplatz Am Sonntag, 27. April 2025, dem 2. Tag der neuntägigen Trauerzeit, die mit dem Begräbnis eines Papstes beginnt, wird Kardinal Pietro Parolin am Vormittag eine Gedenkmesse für Franziskus auf dem Petersplatz leiten. Die Messfeier war bereits vor dem Tod des Papstes im Rahmen der Heilig-Jahr-Feier für die Jugendlichen vorgesehen, doch die bei dieser Gelegenheit geplante Heiligsprechung von Carlo Acutis musste wegen der eingetretenen Sedisvakanz auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Messe wird im offiziellen Kalender nun nicht mehr für das Jubiläum der Jugendlichen geführt, sondern wird dem Gedenken des Papstes gewidmet sein. Auch die weiteren Messen, die im Rahmen der Novendialen, der neuntägigen traditionellen Trauerzeit ab der Papstbeerdingung, gefeiert werden, übertragen wir live und mit deutschem Kommentar. Die Messen finden bis einschließlich Sonntag jeweils um 17 Uhr im Petersdom statt; geleitet werden sie durch wechselnde Kurienkardinäle. Wo und wann wir übertragen Radio Vatikan/Vatican News überträgt die Exequien-Messe am Samstag, 26. April, ab 9.30 Uhr im Livestream mit deutschem Kommentar auf der Webseite vaticannews.de. Die Gedenkmesse für den verstorbenen Papst unter Vorsitz von Kardinal Pietro Parolin übertragen wir am Sonntag, 27. April ab 10.20 Uhr, die Messen an den Folgetagen jeweils ab 16.55 Uhr. Man kann uns auch über Facebook und Youtube, beziehungsweise über mehrere TV- und Radiosender aus dem deutschen Sprachraum verfolgen, die unsere Übertragungen übernehmen: unter anderen sind dies EWTN und K-TV, Radio Horeb und das Kölner Domradio. (vaticannews - skr)

