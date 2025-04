Papst wieder zu Kurzbesuch im Petersdom

Gegen 17.30 Uhr, rund zwei Stunden vor der Feier der Osternacht, hat Papst Franziskus dem Dom und den dort versammelten Gläubigen einen Kurzbesuch abgestattet. Wie man auf Fotos und Videos erkennen kann, ließ er sich mit seinem Rollstuhl an die Absperrungen schieben, um die Anwesenden kurz zu grüßen.

Lesen Sie auch 19/04/2025 Live bei uns: Ostermesse vom Petersplatz, Papst wird erwartet Der ehemalige Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Angelo Comastri, wird die Liturgie in Vertretung des Papstes leiten. Zum Ende der Messe, die um 10.30 Uhr beginnt, möchte auch ...

Der Besuch war unangekündigt, selbst die Fotografen des Papstes waren nicht informiert. Einige Gläubige, die in Erwartung des Beginns der Osternacht bereits im Petersdom verweilten, teilten über soziale Medien Videos und Fotos von der Stippvisite des Kirchenoberhauptes. Wie aus einer Kurznachricht über den Kanal des vatikanischen Presseamtes hervorgeht, habe der Papst in der Kirche beten wollen, um den Gläubigen nahe zu sein, die in den nächsten Stunden die Ostervigil feiern werden.

Wie bereits bei den anderen Feiern der letzten Wochen hat Papst Franziskus auch für die Feier der Osternacht mit Kardinal Giovanni Battista Re, dem Dekan des Kardinalskollegiums, einen Delegaten bestimmt. Die Feier beginnt um 19.30 Uhr.

(vatican news - cs)