Papst Franziskus nimmt Amtsgeschäfte wieder auf

Papst Franziskus kehrt nach seiner schweren Erkrankung im Februar und März schrittweise zur Normalität zurück. Erstmals seit seiner Klinikentlassung am 23. März hat der Vatikan am Montag einen offiziellen Arbeitstermin des Papstes bekannt gegeben.

Am Montagmorgen empfing Franziskus demnach Kurienkardinal Marcello Semeraro in Audienz. Semeraro, verantwortlich für die Selig- und Heiligsprechungen, legte dem Papst mehrere Prozesse zur Entscheidung vor. Unter den genehmigten Vorlagen befindet sich auch die Anerkennung des spanischen Architekten Antonio Gaudí (1852–1926) als vorbildlicher Christ. Gaudí, berühmt für seine architektonischen Meisterwerke wie die Sagrada Familia in Barcelona, könnte damit einen bedeutenden Schritt in Richtung Seligsprechung gehen.

Nach Wochen der Genesung kehrt der Papst damit langsam zu seinen regulären Aufgaben zurück.

Die Gesundheit des 87-jährigen Kirchenoberhaupts war in den vergangenen Monaten Anlass zur Sorge. Doch sein schrittweiser Rückkehr zur Normalität gibt Anlass zur Hoffnung auf eine vollständige Erholung und eine weiterhin aktive Amtsführung.

(vatican news - mg)