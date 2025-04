Papst geht es etwas besser: Angelus könnte in neuer Form stattfinden

Der Gesundheitszustand des Papstes hat sich leicht verbessert. Das teilte der Vatikan an diesem Freitag mit. Derzeit lebt Franziskus für eine etwa zweimonatige Genesungsphase mit weiterer Behandlung nach seiner schweren Atemwegserkrankung relativ zurückgezogen im Gästehaus Santa Marta.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Stimmung des Papstes ist gut. Wie es aus im Vatikan hieß, zeigen sich bei Papst Franziskus „weitere leichte Verbesserungen“ in Bezug auf seine Atemwege, seine motorischen Fähigkeiten und die Nutzung seiner Stimme. Auch die jüngsten Blutanalysen bestätigen diesen positiven Trend: Die Entzündungswerte im Blut seien leicht rückläufig.

Parallel dazu setzt das katholische Kirchenoberhaupt weiterhin seine therapeutischen Maßnahmen fort. Dazu gehören medikamentöse Behandlungen, motorische Übungen und Atemtherapie.

Stabile Sauerstoffversorgung – kontrollierter Einsatz

Was die Sauerstoffversorgung betrifft, wurde eine „leichte Reduktion“ festgestellt. Tagsüber reicht eine normale Sauerstoffzufuhr aus, während in der Nacht bei Bedarf eine Hochflussgabe über Kanülen erfolgt. Die Ärzte beobachten die Entwicklung weiterhin sehr genau.

Papst bleibt arbeitsfähig – Teilnahme an spirituellen Ereignissen per Video

Trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustands bleibt Papst Franziskus arbeitsfähig. Am Freitagvormittag verfolgte er per Videoübertragung die Fastenpredigt von Pater Pasolini aus der vatikanischen Audienzhalle. Bereits am Mittwoch hatte er ebenfalls digital an der Messe teilgenommen, die Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zum 20. Todestag von Papst Johannes Paul II. zelebrierte.

Besondere Besuche habe es in den letzten Tagen nicht gegeben, hieß es weiter.

Angelus am Sonntag in veränderter Form möglich

Hinsichtlich des traditionellen Angelusgebets am Sonntag kündigte der Vatikan mögliche Änderungen an: Der Angelus könnte in einer anderen Form stattfinden als an den vergangenen Sonntagen. Genauere Informationen werde es an diesem Samstag im Presseamt des Heiligen Stuhls geben.

Noch keine Entscheidung zur Karwoche

Ob Papst Franziskus an den liturgischen Feiern der bevorstehenden Karwoche teilnehmen kann, ist derzeit noch ungewiss. Es ist noch zu früh, um über die Riten der Heiligen Woche zu sprechen, heißt es aus dem Vatikan. Der nächste Update zum Gesundheitszustand des Papstes folgt am Dienstag, 8. April.

