Papst überrascht zum Ende der Palmsonntagsmesse auf Petersplatz

Papst Franziskus, der sich noch immer von seiner Atemwegserkrankung erholt, hat zum Ende der Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz einen kurzen Besuch abgestattet. Das 88-jährige katholische Kirchenoberhaupt wurde im Rollstuhl auf den Platz geschoben und wünschte dort, mit deutlich festerer Stimme als zuvor: „Guten Palmsonntag! Gute Karwoche". Unser Bericht mit Bildergalerie - und einem Kurzvideo zur Messe.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Zur Freude der laut Vatikanangaben rund 40.000 Teilnehmer der feierlichen Messe, die die Karwoche eröffnete und bei der Kardinal Leonardo Sandri die Predigt des Papstes für ihn verlesen hatte, ließ sich Franziskus am Ende doch persönlich sehen und auch noch im Rollstuhl zu einigen Teilnehmern schieben, um sie kurz zu grüßen. Der Papst war ohne Sauerstoffkanülen in der Nase für etwa zehn Minuten auf dem Petersplatz und bei den wenigen Worten, die er sprach, klang seine Stimme deutlich stärker, als etwa bei seiner Entlassung aus der Gemelli-Klinik am 23. März. Das ärztliche Team hatte ihm damals geraten, sich zwei Monate lang vollständig zu schonen und insbesondere auf die Begegnung mit großen Gruppen zu verzichten. Papst Franziskus zeigte sich allerdings schon überraschend am vorigen Sonntag (6.April) zum Ende einer Messe während der Heilig-Jahr-Feiern für Kranke (damals noch mit Nasenkanüle) kurz auf dem Petersplatz. Diesen Donnerstag war er auch unangekündigt zu einem kurzen Gebet im Petersdom aufgetaucht. Am Vorabend des Palmsonntags hatte Franziskus überraschend die Kirche Santa Maria Maggiore zum Gebet aufgesucht.

Video: Highlights der Palmsonntagsmesse 2025

(vatican news - sst)