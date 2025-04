Papst-Gesundheit: Genesung schreitet langsam voran

Papst Franziskus befindet sich weiterhin in einer stabilen Genesungsphase. Wie aus vatikanischen Kreisen verlautet, zeigen sich leichte Verbesserungen bei seiner Mobilität, Atmung und Stimme. Der 88-Jährige nimmt seine Aufgaben schrittweise wieder auf – auch wenn weiterhin keine Entscheidung zur Karwoche getroffen wurde.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich leicht verbessert. Das teilte der Vatikan an diesem Dienstag in einem informellen Gesundheits-Update mit. Demnach sei die Situation derzeit „stabil“, mit „leichten Verbesserungen“, die sich insbesondere in der Beweglichkeit, der Atmung und der Stimme des Papstes zeigten.

Die nächtliche Sauerstoffzufuhr erfolge weiterhin nur bei Bedarf und über sogenannte Hochflussgeräte, wie bereits in früheren Mitteilungen bekanntgegeben wurde. Aus medizinischer Sicht zeige sich insgesamt ein „stabiler Befund“: Die klinischen Untersuchungen zeigten keine neuen Auffälligkeiten, heißt es weiter.

Franziskus am Sonntag auf dem Petersplatz

Gezielte Therapien und behutsame Rückkehr in den Alltag

Die Genesung des Papstes wird intensiv durch motorische und respiratorische Therapien unterstützt. Diese werden laut Vatikan „konsequent fortgeführt“. Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen bleibt der Papst geistlich und administrativ aktiv: Er ist in Kontakt mit den vatikanischen Behörden, geht Unterlagen durch und beginnt schrittweise wieder mit einzelnen Begegnungen.

Als einziges offizielles Treffen wurde jenes mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin am Sonntag genannt. Weitere öffentliche Termine sind derzeit nicht vorgesehen.

Noch keine Entscheidung zur Karwoche

Bezüglich der bevorstehenden liturgischen Feiern der Karwoche, die am Palmsonntag beginnen, gibt es bislang keine offiziellen Angaben. Ob und in welcher Form Franziskus daran teilnehmen wird, ist somit noch offen.

Wie in den vergangenen Wochen wird auch an diesem Mittwoch die Katechese des Papstes schriftlich veröffentlicht. Ein persönlicher Auftritt ist nicht geplant. Das nächste Gesundheitsbriefing für die Medien wird für Freitag angekündigt.

Tagesablauf zwischen Therapie, Gebet und Arbeit

Der Alltag von Papst Franziskus folgt trotz gesundheitlicher Einschränkungen einer strukturierten Routine: Neben medizinischen Behandlungen gehören Gebet, tägliche Messe, Ruhezeiten und administrative Aufgaben zu seinem Tagesablauf. Die vatikanischen Kreise betonen, dass sich der Papst in einem „langsamen, aber kontinuierlichen Genesungsprozess“ befinde – begleitet von großer Achtsamkeit und Fürsorge.

