Papst über Zacchäus: Der Zöllner, der auf einen Baum stieg

In unserer neuen Reihe „Gesichter der Evangelien" widmen wir uns in der aktuellen Folge dem Zöllner Zacchäus, dessen Begegnung mit Jesus ein außergewöhnliches Beispiel für Umkehr und göttliche Barmherzigkeit darstellt.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Zacchäus ist eine der bekanntesten Figuren des Neuen Testaments. Seine Geschichte wird im Evangelium nach Lukas (Lk 19,1-10) erzählt und hat bis heute eine tiefgreifende spirituelle Bedeutung. Dieser Zöllner, klein von Gestalt, aber groß an innerer Sehnsucht, repräsentiert jene Menschen, die trotz ihrer Fehler und sozialen Isolation Erlösung und Nähe zu Gott suchen.

Als Jesus durch Jericho zog, hatte Zacchäus den unbändigen Wunsch, den Mann zu sehen, von dem er so viel gehört hatte. Da ihn seine geringe Größe daran hinderte, in der Menge einen Blick auf Jesus zu erhaschen, kletterte er kurzerhand auf einen Maulbeerbaum. In dieser scheinbar schlichten, aber bedeutsamen Geste spiegelt sich die innere Bereitschaft wider, Hindernisse zu überwinden, um Gott näherzukommen.

Die Worte, die alles veränderten

Jesus bemerkte Zacchäus und rief ihn direkt an: „Zacchäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“ Diese Worte veränderten alles. Sie drückten nicht nur Jesu Wertschätzung für diesen von der Gesellschaft gemiedenen Mann aus, sondern zeigten auch die radikale Offenheit Gottes, allen Menschen unabhängig von ihrem Status oder ihren Verfehlungen zu begegnen.

Für Zacchäus bedeutete diese Begegnung eine vollständige Kehrtwende in seinem Leben. Berührt von Jesu Annahme und Liebe erklärte er: „Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück.“ In diesem Moment manifestierte sich die Umkehr, die aus der Begegnung mit der göttlichen Gnade hervorgeht.

Konkrete Auswirkungen

Papst Franziskus beschreibt Zacchäus als „Beispiel dafür, wie Glaube konkrete Auswirkungen auf das Leben eines Menschen haben kann“. Seine Geschichte lädt uns alle ein, unsere inneren Barrieren zu überwinden und den Mut zu finden, uns von Gottes Gegenwart verändern zu lassen.

Unsere neue Reihe „Gesichter der Evangelien“ taucht tief in die Geschichten von Figuren wie Zacchäus ein, um deren Botschaften für unsere heutige Zeit lebendig zu machen. In der aktuellen Folge beleuchten wir nicht nur die historische und theologische Dimension von Zacchäus’ Geschichte, sondern reflektieren auch über die Frage, wie diese Erzählung uns inspiriert, ein Leben in Gnade und Großzügigkeit zu führen.

Erleben Sie mehr bewegende Geschichten und Begegnungen in den Evangelien

(vatican news)