„Gesichter der Evangelien“: Was Franziskus über Petrus sagte

Die siebte von insgesamt 18 Episoden der Serie „Gesichter der Evangelien“, die Vatican News in dieser Osterzeit präsentiert, konzentriert sich auf die Figur des Petrus, des Fischers, der zum Apostel wird und Jesus dreimal verleugnet.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Papst Franziskus geht bei der Namensgebung des Apostelfürsten auf den Blick Jesu ein, der den über seinen Verrat verzweifelten Petrus völlig verwandelt. Im Gleichnis des Mannes, den der Meister auswählt, um seine Kirche zu leiten, gibt es Begeisterung und dann Tränen über das, was er getan hat, Tränen, die durch seine Liebe verwandelt werden. Papst Franziskus erzählt einige seiner Begegnungen mit Jesus in der Sendung, die am Ostersonntag 2022 zur besten Sendezeit auf Rai Uno ausgestrahlt wird und vom Dikasterium für Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Vatikanischen Apostolischen Bibliothek, den Vatikanischen Museen und Rai Cultura herausgegeben wird. Autoren der Serie sind Andrea Tornielli und Lucio Brunelli, Regie und Fotografie Renato Cerisola, die Originalmusik stammt von Michelangelo Palmacci.

