Papst über Freundschaft, Tod und Hoffnung: „Lazarus, komm heraus!“

Der Vatikan hat eine weitere Folge der Video-Serie „Die Gesichter der Evangelien, erzählt von Papst Franziskus“ veröffentlicht. In der neuen Episode der 18-teiligen Serie, die vom Dikasterium für Kommunikation des Heiligen Stuhls verantwortet wird, steht Lazarus im Mittelpunkt – jener enge Freund Jesu, den Christus von den Toten auferweckte.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die Serie erscheint jeweils mittwochs und freitags bis Ostern und stellt in jeder Folge eine zentrale Figur der Evangelien vor. Besonderes Merkmal: Papst Franziskus selbst erzählt – in eigenen Worten und aus persönlicher Perspektive.

Die Stimme des Papstes stammt aus alten Predigtaufnahmen, vorwiegend aus den Frühmessen in der Kapelle von Santa Marta, seiner vatikanischen Residenz. Es sind intime Momente, oft spontan, theologisch dicht und seelsorgerlich tief – entstanden in den ersten Jahren seines Pontifikats bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie.

Das letzte Wort hat nicht der Tod

In der aktuellen Folge zeichnet Papst Franziskus das Porträt von Lazarus, seinem Tod und der tiefen emotionalen Reaktion Jesu auf den Verlust seines Freundes. „Christus weinte vor Schmerz, als er von seinem Tod erfuhr“, heißt es im Video. Doch das letzte Wort hat nicht der Tod, sondern das Leben – das wird in der Szene deutlich, in der Jesus laut ruft: „Lazarus, komm heraus!“

Diese kraftvolle Geste sei, so Franziskus, nicht nur für Lazarus bestimmt, sondern richte sich an alle Menschen, die vom Tod gezeichnet sind – ob physisch, seelisch oder geistlich. „Es ist die Stimme dessen, der Herr über das Leben ist und will, dass alle es im Überfluss haben.“

Die Episode endet mit einer hoffnungsvollen Botschaft: Die Gnade Gottes sei mächtig genug, selbst Tote zum Leben zu erwecken – und so auch den Menschen zur Umkehr und inneren Wandlung zu führen.

