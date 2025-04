Papst wirbt für Familien-Sonderpreise

Franziskus im vergangenen Jahr bei einem Treffen mit Familien in einem Vorort von Rom (ANSA)

Papst Franziskus ist es ein Anliegen, dass sich Familien, die verstreut leben, „wenigstens an großen Festen wie Weihnachten und Ostern“ treffen. Dazu könnten doch große Unternehmen Familien-Sonderpreise einführen.

Das schlägt er in einer Antwort auf einen Leserbrief in seiner Kolumne im Magazin der Dombauhütte von St. Peter vor. „Das wäre ein Akt der Menschlichkeit und der Geschwisterlichkeit, zu dem auch die Welt der Wirtschaft und der Unternehmen aufgerufen ist“, schreibt der Papst wörtlich. Sein Text wurde am Dienstagabend vom Vatikan veröffentlicht.

Franziskus antwortet mit seinem Vorschlag auf den Leserbrief einer Frau aus Sizilien, deren Kinder aus beruflichen Gründen in andere Teile Italiens gezogen sind. Die Flug- und Bahnpreise seien rund um Feiertage „extrem hoch“, das hindere die Familie daran, große Feste gemeinsam zu begehen.

Mit Videoanrufen die Entfernung überwinden

„Die Distanz zwischen Eltern und ihren Kindern sorgt manchmal auch dafür, dass die Beziehung schwächer wird, dass Missverständnisse und Schwierigkeiten aufkommen“, schreibt Franziskus. Umso wichtiger seien Begegnungen: „Solche Feste können zu Momenten einzigartigen Glücks werden“. Wichtig sei es aber auch, trotz großer Entfernungen Kontakt zu halten: „Dazu können wir beispielsweise Videoanrufe machen…“ Auch ein Familienchat, in dem sich jeden Tag ein Satz aus dem Evangelium teilen ließe, wäre doch eine gute Idee.

