Papst Franziskus erzählt die Gesichter der Evangelien

Die Vatikanmedien starten ein neues Video-Projekt mit dem Titel „Die Gesichter der Evangelien, erzählt von Papst Franziskus“. In der ersten Folge, die an diesem Freitag veröffentlicht wurde, geht es um den Apostel Matthäus, wie Franziskus ihn sieht.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Das Projekt stammt vom Dikasterium für Kommunikation des Heiligen Stuhls und umfasst insgesamt 18 Episoden bis Ostern. Veröffentlicht werden die Videos in der Regel mittwochs und freitags. Jede Folge widmet sich einer der zentralen Gestalten der Evangelien und wird persönlich von Papst Franziskus gesprochen. Die Audios stammen aus älteren Aufnahmen, zumeist aus Morgenmessen, die Franziskus in den frühen Jahren seines Pontifikats bis zur Corona-Pandemie in der Kapelle seiner Residenz Santa Marta gefeiert hat.

Zum Auftakt stellt der Papst den Apostel Matthäus vor: „Matthäus, der Zöllner von Kafarnaum, war – laut Evangelium – einer der zwölf Jünger Jesu und gilt der Überlieferung nach als Verfasser des Matthäusevangeliums“, erklärt Franziskus. Im Evangelium wird er auch „der Zöllner“ genannt, ein Beruf, der damals für soziale Ausgrenzung stand. In den Evangelien von Markus und Lukas taucht er unter dem Namen Levi auf – eine Identifikation, die nicht eindeutig belegt ist. Wichtig sei, so der Papst, dass Matthäus als Berufener zum Symbol der Barmherzigkeit Gottes werde.

Digitale Mission: Wo man die Videos sehen kann

Die neue Serie wird über die Hauptkanäle von Vatican News auf Deutsch verbreitet. Die wichtigsten Plattformen sind:

Mit dem Projekt will die Kirche auch digital missionarisch wirken – verständlich, zugänglich und mit der Stimme des Papstes selbst. Die Gesichter der Evangelien werden so nicht nur erzählt, sondern lebendig.

(vatican news)