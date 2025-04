Papst an slowakische Pilger: Unser „Ja“ kann in Gottes Händen Großes wirken

Mit synodaler Gesinnung auf den Geist hören, ohne das Neue zu fürchten: Diese Einladung kommt von Papst Franziskus, in einer Botschaft, die im Petersdom bei einer Messe anlässlich der slowakischen Jubiläums-Wallfahrt verlesen wurde. Auch Staatspräsident Peter Pellegrini war anwesend.

Lesen Sie auch 03/04/2025 Papst an Charismatische Bewegung: Friedensstifter für die Menschheit sein Papst Franziskus hat auf die Bedeutung des Heiligen Geistes für Frieden in der Welt hingewiesen - er sei Quelle der Einheit, Harmonie und Geschwisterlichkeit, hob er in einer ...

„Ich wäre gerne bei euch gewesen, um diesen Moment des Glaubens und der Gemeinschaft zu teilen“, schreibt Papst Franziskus in seiner Botschaft, die während der Wallfahrtsmesse im Petersdom am Freitagmorgen durch Bernard Bober, den Erzbischof von Kosšice und Vorsitzenden der slowakischen Bischofskonferenz, verlesen wurde. Unter den rund 4300 Pilgern befanden sich auch der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini sowie weitere Minister und der apostolische Nuntius in der Slowakei, Erzbischof Nicola Girasoli.

Heilige Messe im Petersdom (Vatican Media)

Einladung, das ganze Leben Pilger der Hoffnung zu sein

„Eure Pilgerreise“, schrieb der Papst, „ist ein konkretes Zeichen für den Wunsch, den Glauben zu erneuern, die Bindung an den Nachfolger Petri zu stärken und ein freudiges Zeugnis für die Hoffnung abzulegen, die nicht enttäuscht“. Eine Hoffnung, die von Christus ausgehe, erinnert Franziskus, der darauf hinweist, dass das gegenwärtige Heilige Jahr die Einladung ausspreche, „unser ganzes Leben lang Pilger dieser Hoffnung zu sein“.

Die „Reise nach Rom mit dem Durchschreiten der Heiligen Pforten und dem Halt an den Gräbern der Apostel und Märtyrer“ sei sozusagen ein „Unterpfand dieser Reise, die sich jeden Tag auf die Ewigkeit hin erstreckt“, so der Papst, der in diesem Zusammenhang auf die „reiche christliche Tradition“ der Slowakei hinweist, die „durch das Zeugnis der Heiligen Cyrill und Methodius und so vieler anderer Heiliger und heiliger Männer und Frauen befruchtet wurde, die es mehr als tausend Jahre lang mit dem Evangelium Christi bewässert haben“.

4.300 Menschen nahmen an der Messe teil (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Das aufrichtige Ja

Der Papst erinnert die slowakischen Pilger daran, dass „der Glaube ein Schatz ist, den man mit Freude teilen muss“. Jede Zeit bringe „Herausforderungen und Nöte mit sich, aber auch Gelegenheiten, im Vertrauen und in der Hingabe an Gott zu wachsen“, so die Überzeugung des Kirchenoberhauptes. Deshalb könne unser einfaches und aufrichtiges „Ja“, wie das von Maria, ein „Werkzeug“ in Gottes Händen werden, um etwas Großes zu vollbringen:

„Seinen Plan anzunehmen, bedeutet nicht, bereits alle Antworten zu haben, sondern darauf zu vertrauen, dass er uns mit seiner Gnade vorausgeht, wohin er uns führt“, schreibt Franziskus, der davon überzeugt ist, dass das einfache „Ja sagen“ heute „neue Horizonte des Glaubens, der Hoffnung und des Friedens eröffnen“ könne, „für uns und für diejenigen, denen der Herr uns begegnen lässt“. Es gelte, „mit synodaler Gesinnung“ auf den Geist zu hören, „ohne das Neue zu fürchten, sondern in ihm die Initiative Gottes zu erkennen, die uns immer wieder überrascht“.

Zahlreiche Gläubige kamen in Tracht (Vatican Media)

„Möge die Jungfrau Maria, die Patronin der Slowakei, die ihr verehrt, insbesondere als Madonna ,der sieben Schmerzen', die gerade wegen ihrer Vereinigung mit dem Leiden ihres Sohnes Mutter der Hoffnung ist, euch leiten und beschützen“, so Franziskus abschließend.

(vatican news - cs)