Papst an Studis von Opus-Dei Treffen: Hoffnung in die Welt tragen

Papst Franziskus hat die Teilnehmer eines internationalen Universitäts-Kongresses aufgerufen, das Evangelium Jesu in die Welt zu tragen, „als Botschaft der Hoffnung, die die Verheißungen erfüllt und nicht enttäuscht“. Die katholische Kirche begeht dieses Jahr ein Heiliges Jahr, das der Papst unter das Thema „Hoffnung" gestellt hat. Der Vatikan veröffentlichte die Botschaft des katholischen Kirchenoberhaupts diesen Samstag zur Eröffnung des Kongresses UNIV 2025, der bis Ostern in Rom tagt.

Vatican News

UNIV ist ein internationales Treffen junger Universitätsstudenten, das 1968 aus einer Idee des Gründers des Opus Dei, des heiligen Josefmaria Escrivá entstand, der von einem Meinungsaustausch junger Universitätsstudenten aus allen fünf Kontinenten träumte. Bis Ostersonntag treffen sich bei der aktuellen Ausgabe in Rom junge Leute zu Fortbildungen, Momenten des Gebets und Erfahrungsaustausch. Franziskus rief sie in seiner auf Spanisch verfassten Botschaft zum Auftakt des Kongresses auf, „begeistert im Glauben voranzugehen, fleißig in der Nächstenliebe und beharrlich in der Hoffnung“. Der Papst erinnerte daran, dass die Initiative im Heiligen Jahr der Hoffnung und dem hundertsten Jahrestag der Priesterweihe des heiligen Josefmaria Escrivá, stattfindet. Alles „Gründe“, schreibt er, ‚um Gott zu danken‘.

„Begeistert im Glauben vorangehen, fleißig in der Nächstenliebe und beharrlich in der Hoffnung“

„Ich schließe mich eurer Freude an“, heißt es weiter, „und ich begleite euch mit meinem Gebet und bitte den Herrn, dass diese Zeit der Wallfahrt und der geschwisterlichen Begegnung euch anspornen möge, allen das Evangelium von Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist, zu bringen, als Botschaft der Hoffnung, die die Verheißungen erfüllt, zur Herrlichkeit führt und, auf der Liebe gegründet, nicht enttäuscht", schreibt der Papst unter Berufung auf seine Eröffnungsbulle zum Heiligen Jahr 2025. Die Botschaft an den UNIV 2025 Kongress, die Opus Dei per Screenshot im Internet veröffentlichte, schließt mit dem Segen des Papstes und der Bitte, für ihn zu beten.

(vatican news - sst)