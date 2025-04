Taube als Zeichen des Heiligen Geistes

Papst an Charismatische Bewegung: Friedensstifter für die Menschheit sein

Papst Franziskus hat auf die Bedeutung des Heiligen Geistes für Frieden in der Welt hingewiesen - er sei Quelle der Einheit, Harmonie und Geschwisterlichkeit, hob er in einer Botschaft an Mitglieder der Charismatischen Bewegung hervor, die sich auf Pilgerfahrt in Rom befinden. Er warnte vor Abschottung und betonte, der Respekt für geistliche Führer dürfe nicht Anlass von Konflikten in der Kirche sein.

Mitglieder der Bewegung sind derzeit im Rahmen einer Jubiläumspilgerfahrt in Rom unterwegs. Vom 3. bis zum 6. April geht die Wallfahrt, die unter dem Motto „Freudige Zeugen der Hoffnung" steht. Organisiert wird das Treffen von ,Charis', der Service- und Koordinierungsstelle des Vatikans für die internationale Charismatische Erneuerung. Der Bewegung gehören weltweit rund 120 Millionen Menschen an. In ihrer Frömmigkeit hebt sie den Heiligen Geist hervor. Kirche als Sinnbild einer versöhnten Menschheit „Der Heilige Geist, das Geschenk des Auferstandenen Herrn, ist die Quelle der Gemeinschaft, der Harmonie und der Brüderlichkeit. Genau das ist die Kirche: eine neue und versöhnte Menschheit", betonte Franziskus in seiner Grußbotschaft an die Teilnehmer, die auf den 29. März datiert ist. Er ermutigte sie, diese Botschaft „mit der Welt als Quelle der Hoffnung und des Friedens" zu teilen, denn sie sei eine Botschaft „für alle". Der Heilige Geist könne „den Herzen der Menschen echten Frieden schenken, der notwendig ist, um Konflikte in unseren Familien, in der Gesellschaft und unter den Nationen zu überwinden", zeigte sich der Papst überzeugt. Und weiter: „Ich ermutige euch, Zeugen und Handwerker des Friedens und der Einheit zu sein und immer danach zu streben, Gemeinschaft zu bauen, beginnend mit euren Gruppen und Gemeinschaften." Zusammenarbeit mit Pfarrgemeinden Eine Mahnung hatte der Papst mit Blick auf eventuelle Konflikte im Gepäck, die durch allzu große Anhänglichkeit an Führungspersönlichkeiten ausgelöst werden könnten. „Möge der Respekt, den ihr euren Leitern entgegenbringt, niemals zu einem Anlass für Konflikte werden", gab Franziskus zu bedenken, der von den Teilnehmern die Bereitschaft einfordert, mit anderen zusammenzuarbeiten, „besonders mit euren Pfarrgemeinden". ,Charis' wurde als Dachorganisation Ende 2018 auf Wunsch von Papst Franziskus als Organismus mit öffentlicher Rechtspersönlichkeit errichtet und ist für die Vernetzung der katholischen Gruppen der Charismatischen Erneuerung zuständig. Begleitet wurde die Stelle durch den Päpstlichen Rat für die Laien, der später in das Dikasterium für die Laien, die Familie und das Leben einging. Rund 165 Gruppen sind unter dem Dach von ,Charis' vereint. (vatican news - cs)