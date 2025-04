Papst dankt Gemelli-Mitarbeitern für ihren Dienst

Papst Franziskus hat an diesem Vormittag rund 70 Mitarbeiter des Krankenhauses empfangen, in dem über fünf Wochen wegen seiner Lungenentzündung stationär behandelt worden ist. In den Sälen hinter der Audienzhalle dankte er den versammelten Pflege – und Führungskräften, die ihn während seines Aufenthaltes betreut hatten, für ihren „guten Dienst“, bevor er jeden von ihnen einzelnen begrüßte.

An sich empfängt Franziskus derzeit auf Anraten der behandelnden Ärzte noch keine größeren Gruppen und nimmt nur ein eingeschränktes Arbeitspensum wahr. Für die Gruppe von rund 70 Mitarbeitern, die ihn während seiner Krankenheit persönlich betreut haben, wollte er allerdings eine Ausnahme machen, so dass er sie an diesem Mittwochmorgen gegen 11 Uhr in den Räumen der Audienzhalle traf, die nur wenige Meter von seinem Vatikandomizil Casa Santa Marta entfernt ist. Der Papst und die Gemelli-Gemeinschaft (VATICAN MEDIA Divisione Foto) Darunter waren auch Mitarbeiter des vatikanischen Gesundheitsdienstes sowie der mit der Klinik verbundenen Katholischen Universität. Es war dem Papst ein Anliegen, ihnen persönlich für ihren Einsatz zu danken. „Danke, danke für alles, was ihr getan habt! Danke für den Dienst im Krankenhaus, sehr gut, macht weiter so!", so der Papst zu seinen Gästen, die er auch seines Gebetes versicherte und im Gegenzug um ihres bat. Mit Adresse an die ebenfalls anwesende Rektorin der Katholischen Universität, der das Uni-Klinikum zugeordnet ist, Elena Beccalli, scherzte Franziskus: „Dank Ihnen! Wo Frauen das Sagen haben, läuft es!" Vor dem Papst hatte Daniele Franco, Präsident des Verwaltungsrats der Gemelli-Stiftung, ein Grußwort gesprochen, wobei er ihm frohe Ostern sowie eine gute weitere Genesung wünschte. Alle seien froh, zu sehen, dass es ihm mittlerweile besser gehe, so Franco weiter. Es wäre schön, ihn wieder ihm Gemelli-Klinikum zu sehen - allerdings nicht als Patient, sondern um die Patienten zu besuchen, und unter ihnen vor allem diejenigen, denen es besonders schlecht gehe, betonte er. Franziskus begrüßte anschließend jeden einzelnen seiner Besucher persönlich, beginnend mit der Rektorin der Universität, die er zuvor besonders gewürdigt hatte. Das gesamte Treffen dauerte nach Angaben des Presseamtes etwa 20 Minuten. Dabei wurden auch einige Geschenke überreicht: Elena Beccalli brachte dem Papst im Namen der gesamten Gemeinschaft des Krankenhauses sowie der Katholischen Universität einen Strauß aus weißen und gelben Blumen, außerdem erhielt er Ostereier, Zeichnungen und weitere Süßigkeiten. Austausch von Mitbringseln (Vatican Media) Dank für die Betreuer Es ist bereits das zweite Mal, dass Franziskus seinen Pflegern persönlich dankt. Denn schon am vergangenen 23. März, dem Tag, als er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, hatte er es sich nicht nehmen lassen, sich persönlich von den Mitarbeitern zu verabschieden, die ihn medizinisch betreut hatten, bevor er dann auf einem Balkon im 2. Stock des Klinikums erschien, um sich den rund 3.000 Menschen zu zeigen, die sich dort versammelt hatten, um einen Blick auf ihn zu werfen, bevor er in den Vatikan zurückkehrte. Seitdem hat er sich bei einigen Gelegenheiten unangekündigt und kurz gezeigt, darunter bei den beiden großen Sonntagsmessen zum Jubiläum der Kranken und Palmsonntag auf dem Petersplatz. Der Papst und die Mitarbeiter, die ihn im Gemelli-Klinikum betreut haben (VATICAN MEDIA Divisione Foto) (vatican news - cs)