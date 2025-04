Die Mächtigen der Welt, die Kinder, die Armen: Alle mit Franziskus

Am Tag der Verabschiedung von Papst Franziskus erlebten Menschen in ihrer Vielfalt die Einheit im gemeinsamen Traum von einer besseren Welt.

Lesen Sie auch 26/04/2025 Österreichs Präsident Van der Bellen: „Ein großer und nahbarer Papst" Zur Totenmesse von Papst Franziskus kam aus Österreich eine stattliche politische Delegation nach Rom. Bundespräsident Van der Bellen nannte Franziskus gegenüber Vatican News einen ...

Paolo Ruffini

Alle. Gestern waren wirklich alle auf dem Petersplatz. So voll mit Menschen, dass niemand mehr hineinpasste. Und dann in der Via della Conciliazione, in den Straßen drum herum und auf dem Weg nach Santa Maria Maggiore. Alle waren da, alle. Wie Papst Franziskus so oft wiederholt hat, vom Weltjugendtag bis zu seinem letzten Gruß am Tag der Auferstehung des Herrn: „Frohe Ostern euch allen“.

Da waren alte Menschen und Kinder, einige erst ein paar Monate alt, die von ihren Eltern mitgebracht wurden, damit sie mit ihrem jungen Leben Zeuge eines besonderen Moments sind. Da waren (die gar nicht so viel älteren) Jugendliche, ganz viele; wie von einer Richtung gerufen, die über sie und über uns hinausgeht, um den Staffelstab des Glaubens von einem Papst zu übernehmen, der ihre Sprache zu sprechen wusste und sie zum Glauben, zur Hoffnung, zum Träumen herausforderte, um zu zeigen, dass es möglich ist, in Frieden zu leben und Schritt für Schritt eine bessere Welt aufzubauen. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, dass die Hoffnung, die sie zu ihrem Jubiläum hierher geführt hat, über den Tod hinausgeht. Es waren viele Priester da, die konzelebrierten. Bischöfe, Kardinäle, getaufte Laien. Die sich gegenseitig im Glauben bestätigten. Die Mächtigen der Welt waren da, die Reichen und die Armen, um Franziskus zu begrüßen und darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen wird. Es waren auch Nicht-Gläubige oder Gläubige anderer Religionen da. Freunde und auch Feinde.

Sie alle hörten den Worten von Petrus zu: „Ich merke gerade, dass Gott keine Menschen bevorzugt, sondern diejenigen aufnimmt, die ihn fürchten und Gerechtigkeit üben, egal welchem Volk sie angehören. Dies ist das Wort, das er zu den Kindern Israels gesandt hat, um den Frieden durch Jesus Christus zu verkünden: Dies ist der Herr von allen".

Mit der Predigt von Kardinal Re erinnerten sich alle an die Worte von Franziskus über den Frieden, über den Krieg, der immer eine Niederlage ist, und über die Geschwisterlichkeit, die wir so oft verleugnen; über die Notwendigkeit zu verstehen, dass niemand allein gerettet wird, und über die Kirche als Feldlazarett, ein Haus mit offenen Türen. Für alle.

Und alle waren heute da, wirklich alle. So wie in der Coronapandemie, als der Petersplatz allein durch die Anwesenheit von Papst Franziskus gefüllt war, war wirklich alles da, die ganze Welt über alle Kommunikationsmittel verbunden. Und unter einem wolkenlosen Himmel wurde auch das einfache Geheimnis der Gemeinschaft, die die ganze Menschheit, das Volk Gottes, in einer einzigen Umarmung vereint, auf geheimnisvolle Weise enthüllt. Möglich. Wahrhaftig wahr. Unter den Augen aller. Wie bei einem Waffenstillstand für einen besonderen Tag. Zum Feiern. Ein Tag, an dem die Geheimnisse des Rosenkranzes die glorreichen sind, die die Traurigkeit in ein Lied verwandeln. Und gefeiert wird der Tod und das Leben zusammen. Tod und Auferstehung.

Dazu gehört auch der spontane Beifall am Sarg, der sich wie zum gegenseitigen Abschied erhoben hat: eher ein Auf Wiedersehen als ein Adieu. Und eine Verpflichtung, die uns alle angeht. Niemanden ausgeschlossen.

Paolo Ruffini ist der frühere Präfekt der vatikanischen Medienbehörde, zu der auch Vatican News gehört.

(vatican news)