Die letzten Stunden von Papst Franziskus

„Danke, dass du mich auf die Piazza zurückgebracht hast“: Zu den letzten Worten von Papst Franziskus gehört sein Dank an Massimiliano Strappetti, seinen persönlichen Gesundheits-Assistenten, der ihn ermuntert hatte, am Ostersonntag noch einmal im Papamobil über den Petersplatz zu fahren.

Salvatore Cernuzio - Vatikanstadt

Strappetti war während der 38 Tage seines Krankenhausaufenthalts in der Gemelli-Klinik und während seiner Rekonvaleszenz in der Casa Santa Marta rund um die Uhr an der Seite des Papstes und begleitete ihn auch am Ostersonntag während des Segens „Urbi et Orbi“. „Glaubst du, dass ich das schaffe?“, fragte der Papst Strappetti, als es nach dem Ostersegen um eine mögliche Fahrt über den Platz ging. Dieser beruhigte ihn, und so kam es zu diesem denkwürdigen, letzten Bad in der Menge von Papst Franziskus.

„Es ging ganz schnell“

Franziskus ruhte sich dann am Nachmittag aus und nahm das Abendessen ein. Doch gegen 5.30 Uhr am frühen Morgen des Ostermontag traten dann die ersten Anzeichen einer gesundheitlichen Krise auf, und die Pfleger griffen sofort ein. Mehr als eine Stunde später – er hatte Strappetti gerade mit der Hand zugewunken – fiel der Papst auf dem Bett in seiner Wohnung im zweiten Stock der Casa Santa Marta ins Koma. „Er hat nicht gelitten, es ging alles sehr schnell“, sagen diejenigen, die in diesen letzten Momenten bei ihm waren.

