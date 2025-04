Gesundheits-Update: Papst stabil, Therapien gehen weiter

Franziskus‘ Lunge geht es besser, auch mit Motorik, Atmung und Stimme geht es aufwärts; grundsätzlich sei der Papst guter Dinge. Das teilte der Vatikan an diesem Dienstagmittag mit.

Der Zustand des Kirchenoberhauptes bleibe stabil, hieß es aus dem Vatikan. Er sei in guter Stimmung und erhalte viel Zuneigung der Menschen.

Motorik, Atmung, Stimme besser

Franziskus‘ Blutwerte seien normal, und es seien zugleich verschiedene Fortschritte festzustellen, hieß es. So habe die vor einigen Tagen durchgeführte Röntgenaufnahme eine Verbesserung des infektiösen Lungenbildes gezeigt. Infolge der Therapien hätten sich Motorik, Atmung und Stimmgebrauch des Papstes verbessert. Franziskus erhalte hauptsächlich nachts und bei Bedarf noch Sauerstoff über Nasenkanülen, wurde weiter mitgeteilt.

Weiterhin keinen offiziellen Besuch

Im Gästehaus Santa Marta, in das der Papst nach seiner Entlassung aus dem Gemelli-Krankenhaus zurückgekehrt ist, arbeite Franziskus – am Schreibtisch sitzend – weiter. Jeden Morgen konzelebriere er die Messe in der Kapelle im zweiten Stock. Außer dem Gesundheitspersonal und engsten Mitarbeitern empfange er weiterhin keinen Besuch, was der Empfehlung der behandelnden Ärzte entspricht.

Karwoche noch unklar

Was die Riten der Karwoche betrifft, gab es noch keine näheren Angaben; dafür sei es noch zu früh, hieß es. Es bleibt damit weiter unklar, inwiefern der Papst den Feiern selbst vorstehen kann. Informationen zu den Modalitäten des Angelus würden bei einem nächsten Briefing am Freitag, dem 4. April, besprochen, hieß es weiter. Die Homilie der Messe zum Jubiläum der Kranken am Sonntag, dem 6. April, werde vom Papst vorbereitet und von Erzbischof Rino Fisichella verlesen.

(vatican news – pr)