Kard. Reina leitet Rosenkranz am Mittwoch: Vom Schmerz zur Hoffnung

Am Tag der Überführung der sterblichen Überreste von Franziskus in den Petersdom leitet der Generalvikar der Diözese Rom das marianische Gebet auf dem Vorplatz der Basilika, in der Franziskus am Samstag beigesetzt wird. „Das Leben und nicht der Tod“, betont der Kardinal, „hat das letzte Wort“.

Edoardo Giribaldi - Rom

Die Emmausjünger, verlorene Gestalten in der Dämmerung des Glaubens, werden zum Gesicht der Kirche auf dem Weg, ermüdet vom Schmerz und manchmal unfähig, den Auferstandenen „im Moment der Prüfung“ zu erkennen. So beschreibt Kardinal Baldo Reina, Generalvikar der Diözese Rom, die kirchliche Gemeinschaft, die sich im Gebet um den verstorbenen Papst Franziskus versammelt hat. Auf dem Vorplatz der Basilika Santa Maria Maggiore – in der der Papst seinem Wunsch entsprechend beigesetzt wird - versammeln sich die Gläubigen vor der Salus Populi Romani, der ihm so sehr am Herzen liegenden Marienikone, neben der auch an diesem Abend das Bildnis des Papstes steht.

„Das Leben hat das letzte Wort“

„Die österliche Erfahrung“, so Kardinal Reina bei der Einführung in die glorreichen Geheimnisse des Rosenkranzes, „bringt eine immer neue Antwort für diejenigen, die den Sinn des Leidens und Sterbens in Frage stellen. Worte, die zu einer Liebkosung für ein müdes Volk werden, ein kollektives „Herz“, das sicherlich „geprüft“, vielleicht ‚trübe‘ ist, aber das Licht durchlässt, wenn es zulässt, „dass der Glaube es erhellt“. Das Gnadenbild der Salus, vor dem der Papst vor und nach jeder Apostolischen Reise gebetet hat, wird nun mit mehr Kraft denn je angerufen. Damit sich dieser „Schmerz“ in „Hoffnung“ verwandeln kann. Denn - so erinnert der Vikar - „das Leben“ und nicht „der Tod“ habe „das letzte Wort“.

Beim Rosenkranz am Mittwoch

