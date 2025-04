Bei uns auf CD: Unterscheidung, Franziskus‘ Rüstzeug fürs Heute

Rom, 8. Dezember 2022, an der Mariensäule in der römischen Innenstadt: Papst Franziskus weint im Gebet für die Ukraine; Anlass seines Besuches war das Hochfest Mariä Empfängnis

Um schwierige Fragen zu lösen und zu richtigen Entscheidungen zu gelangen, hat der Jesuitenpapst Franziskus (2013-2015) ein geistliches Grundprinzip empfohlen: die „Unterscheidung der Geister“ des heiligen Ignatius von Loyola. Dass es sich dabei um ein „Rüstzeug“ fürs Heute handelt, zeigt unsere Sendereihe zum Thema.

Lesen Sie auch 28/04/2025 Bei uns auf CD: Erinnerung an Papst Franziskus Viele Menschen wünschen sich in diesen Tagen eine Erinnerung an den verstorbenen Papst Franziskus. Dazu möchten wir Ihnen zwei CDs anbieten.

Anne Preckel - Vatikanstadt

Als der Argentinier 2013 das Papstamt antrat, war er mit der „Unterscheidung der Geister“ bestens vertraut: für den Ordensmann Jorge Mario Bergoglio, der wie der Ordensgründer Ignatius von Loyola selbst Jesuit war, und für den späteren Papst war dieses Prinzip wichtig. Nicht nur für die geistliche Hygiene und Ordnung, sondern überhaupt als Hilfsmittel überall dort, wo Lösungen und Entscheidungen gefragt sind.

Ein Papst, der sich nicht beirren ließ

Bei manchen seiner Entscheidungen sah es so aus, dass dieser Papst direkt „Nägeln mit Köpfen“ machte – die Zeit schien ihm wohl reif und die Kirche bereit. Bei anderen Fragen nahm sich Franziskus offensichtlich länger Zeit – er hat sie wohl länger durchbeten und abwägen wollen oder musste sich noch konsultieren. Auch gab es Momente, wo er Entscheidungen revidierte. Das eine oder das andere mag gefallen oder auch nicht gefallen haben. Beirren lassen hat sich der Argentinier jedenfalls nie, wie es schien. Das wurde in einigen Würdigungen dieser Tage auch hervorgehoben.

Das geistliche Prinzip der Unterscheidung, das Franziskus‘ Spiritualität und sein Pontifikat wesentlich geprägt hat, meint mitnichten nur die spirituelle Reife, im Privaten des Religiösen. Bei Franziskus ist es von öffentlichem Interesse. Als ein Verdienst des Papstes kann gelten, dass er die geistliche Unterscheidung anschlussfähig gemacht hat an Felder wie etwa Diplomatie und Demokratie, wo Urteile und Entscheidungen große Tragweite haben. Denken wir etwa an die heute so dringliche Friedenspolitik oder das kurze Gedächtnis westlicher Staaten, in denen die Demokratie immer weniger Rückhalt hat.

Gutes Urteilen ist eine Schlüsselkompetenz

Franziskus wusste das wohl. Er hat dem „gesunden Urteilsvermögen“ der päpstlichen Diplomaten zum Beispiel besonderes Gewicht beigemessen, wie seine Reform der päpstlichen Diplomatenakademie zeigt, bei der es vor wenigen Tagen noch Neuerungen gab. Für seine Diplomaten, die für die komplexe und zerrissene Welt von heute gerüstet sein sollten, wünschte sich Franziskus menschliche Reife und Wirklichkeitsnähe, interdisziplinäre, sprachliche und interkulturelle Kompetenz und ,Skills‘ wie genaues Zuhören und Dialogfähigkeit.



Bis zuletzt hat dieser Papst nicht nur für die Qualität des Urteilens, sondern auch für die Tiefe und Wahrhaftigkeit menschlicher Beziehung geworben. So wurde noch am Sonntag, einen Tag nach dem Requiem für den verstorbenen Papst, ein Appell des Papstes an junge Teilnehmer eines „Hör-Workshops“ veröffentlicht. In dem Kurzvideo, aufgenommen mit einem Handy, ermutigte der Papst die jungen Leute zum genauen Zuhören. Es helfe „dem Frieden“ nicht, wenn nicht zugehört werde und vorschnell Antworten gegeben würden, erinnerte Franziskus.

CD-Sonderedition zu Franziskus und „Unterscheidung“

Anlässlich des Todes von Papst Franziskus bietet Radio Vatikan eine Synthese von Franziskus‘ Katechesenreihe zum Thema „geistliche Unterscheidung“ auf CD an. Ausführlich ist der Papst in dieser Katechesenreihe, die er im August 2022 begann und im Januar 2023 beendete, auf Elemente der Unterscheidung eingegangen.

Die Sendereihe dazu wurde bei Radio Vatikan 2023 in der Programmsparte „Radioakademie“ ausgestrahlt. Wenn Sie diese, anlässlich des Todes von Papst Franziskus aktualisierte Sendereihe jetzt kostenlos auf CD bestellen wollen, richten Sie Bestellungen bitte an cd@vaticannews.de - unser Freundeskreis von Radio Vatikan versendet die CD aus Deutschland und freut sich über Spenden, mit denen der Unkostenbeitrag beglichen und die Arbeit unserer Redaktion unterstützt werden kann.

Rückschau auf das gesamte Pontifikat - auch auf CD erhältlich

Außerdem ist bei uns eine Rückschau auf das ganze Pontifikat (2013-2015) des argentinischen Papstes erhältlich (Autor der Reihe: Stefan Kempis). Auf gleiche Weise zu bestellen wie oben erklärt.

BITTE BEACHTEN SIE:

Wegen des großen Interesses kann der Versand dieser beiden CDs etwas dauern. Wir bitten um Verständnis und ein Wenig Geduld!

(vatican news – pr)