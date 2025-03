Wortlaut: Vorbereitete Papst-Katechese beim Angelus

Hier eine Arbeitsübersetzung der Katechese, die Papst Franziskus beim Angelus an diesem ersten Fastensonntag gehalten hätte. Der Bischof von Rom wird seit gut drei Wochen in der Gemelli-Klinik wegen einer akuten Atemwegsinfektion behandelt und betete den Angelus privat.

Liebe Brüder und Schwestern,

am vergangenen Mittwoch sind wir mit dem Aschermittwoch in die Fastenzeit eingetreten, den vierzigtägigen Bußweg, der uns zur Bekehrung der Herzen ruft und uns der österlichen Freude zuführt. Bemühen wir uns darum, dass es eine Zeit der Reinigung und der geistlichen Erneuerung wird, ein Weg des Wachstums im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe.

Heute Morgen wurde auf dem Petersplatz die Heilige Messe für die Welt der Ehrenamtlichen gefeiert, die ihre Heilig-Jahr-Feier begehen. In unseren Gesellschaften, die nur allzu sehr der Logik des Marktes unterworfen sind, wo alles Gefahr läuft, allein dem Kriterium des Interesses und der Profitgier zu folgen, ist die Freiwilligenarbeit Prophezeiung und Zeichen der Hoffnung, denn sie bezeugt den Vorrang der Unentgeltlichkeit, der Solidarität und des Dienstes an den Bedürftigsten. Allen, die sich in diesem Bereich engagieren, möchte ich meinen Dank aussprechen: Danke, dass ihr eure Zeit und eure Fähigkeiten zur Verfügung stellt; danke für die Nähe und Zärtlichkeit, mit der ihr euch um andere kümmert und in ihnen Hoffnung weckt!

Brüder und Schwestern, während meines langen Krankenhausaufenthalts erlebe auch ich die Fürsorge und Zärtlichkeit der Pflege, insbesondere von Ärzten, Ärztinnen und medizinischem Personal, denen ich von Herzen danke. Und während ich hier bin, denke ich an viele Menschen, die den Kranken auf unterschiedliche Weise nahe sind und für sie ein Zeichen der Gegenwart des Herrn sind. Wir brauchen dieses „Wunder der Zärtlichkeit“, das alle jene begleitet, die in der Prüfung sind, und ein wenig Licht in die Nacht des Schmerzes bringt.

Ich möchte allen danken, die mir ihre Nähe im Gebet zeigen: Herzlichen Dank euch allen! Auch ich bete für euch. Und ich schließe mich im Geiste all jenen an, die in den kommenden Tagen an den Exerzitien der Römischen Kurie teilnehmen werden.

Beten wir gemeinsam weiter um das Geschenk des Friedens, vor allem in der gepeinigten Ukraine, in Palästina, in Israel, im Libanon und in Myanmar, im Sudan und in der Demokratischen Republik Kongo. Mit Besorgnis habe ich vom Wiederaufflammen der Gewalt in einigen Gebieten Syriens erfahren: Ich hoffe, dass dieser Gewalt - unter voller Achtung aller ethnischen und religiösen Gruppen der Gesellschaft, insbesondere der Zivilbevölkerung - endültig ein Ende gesetzt wird.

Ich vertraue euch alle der mütterlichen Fürsprache der Jungfrau Maria an. Einen schönen Sonntag und auf Wiedersehen!

