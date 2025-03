Wortlaut: Text von Papst Franziskus zum Angelus

Kinder beten an diesem Sonntag vor der Gemelli-Klinik (AFP or licensors)

Hier finden Sie den Text von Papst Franziskus zum Angelus-Gebet, den der Vatikan an diesem Sonntag veröffentlicht hat, in einer Arbeitsübersetzung von Radio Vatikan.

Lesen Sie auch 16/03/2025 Papst bedankt sich für Gebete „Ich danke Ihnen allen für Ihre Gebete, und ich danke denjenigen, die mich mit so viel Engagement unterstützen.“ Das schreibt Papst Franziskus in einem Text zum Angelus an diesem ...

Sämtliche Wortmeldungen des Papstes in amtlicher Übersetzung finden Sie auf vatican.va.

Liebe Brüder und Schwestern, einen schönen Sonntag!

Heute, am zweiten Sonntag der Fastenzeit, erzählt uns das Evangelium von der Verklärung Jesu (Lk 9,28-36). Nachdem er mit Petrus, Jakobus und Johannes den Gipfel eines Berges erklommen hat, vertieft sich Jesus in das Gebet und beginnt zu strahlen. Auf diese Weise zeigt er den Jüngern, was sich hinter den Gesten verbirgt, die er in ihrer Mitte vollführt: das Licht seiner unendlichen Liebe.

„Unsere Körper sind schwach, aber trotzdem kann uns nichts davon abhalten, zu lieben, zu beten, uns zu verschenken“

Ich teile diese Gedanken mit Ihnen in einem Moment, in dem ich eine Zeit der Prüfung durchmache. Ich schließe mich so vielen kranken Brüdern und Schwestern an, die in dieser Zeit gebrechlich sind wie ich. Unsere Körper sind schwach, aber trotzdem kann uns nichts davon abhalten, zu lieben, zu beten, uns zu verschenken, im Glauben füreinander da zu sein, leuchtende Zeichen der Hoffnung. Wie viel Licht leuchtet in diesem Sinne in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen! Wie viel liebevolle Fürsorge erhellt die Zimmer, die Flure, die Kliniken, die Orte, an denen in aller Bescheidenheit Dienste geleistet werden! Deshalb möchte ich Sie heute einladen, mit mir gemeinsam den Herrn zu preisen, der uns nie verlässt und der uns in Zeiten des Leids Menschen zur Seite stellt, die einen Strahl seiner Liebe widerspiegeln.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Gebete, und ich danke denjenigen, die mich mit so viel Engagement unterstützen. Ich weiß, dass viele Kinder für mich beten; einige von ihnen sind heute hierher zur Gemelli-Klinik gekommen, als Zeichen der Verbundenheit. Danke, liebe Kinder! Der Papst liebt euch und hofft immer darauf, euch zu treffen.

„Lasst uns weiter für den Frieden beten“

Lasst uns weiter für den Frieden beten, vor allem in den vom Krieg verwundeten Ländern: in der geschundenen Ukraine, in Palästina, Israel, Libanon, Myanmar, dem Sudan, der Demokratischen Republik Kongo.

Und lasst uns außerdem für die Kirche beten, die dazu aufgerufen ist, die auf der jüngsten Synodenversammlung gefassten Beschlüsse in konkrete Entscheidungen umzusetzen. Ich danke dem Generalsekretariat der Synode, das die Ortskirchen in den nächsten drei Jahren bei diesem Engagement begleiten wird.

Möge die Jungfrau Maria uns beschützen und uns helfen, wie sie Träger des Lichts und des Friedens Christi zu sein.

(vatican news)