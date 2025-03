Kardinal Gambetti leitete letzten (Dankes-)Rosenkranz für Papstgesundheit

Die Rückkehr des Papstes in den Vatikan nach seinem fünfwöchigen Krankenhausaufenthalt sollte ein Zeichen der Hoffnung für diejenigen sein, die leiden: diesem Wunsch verlieh Kardinal Mauro Gambetti, der Erzpriester des Petersdoms, beim letzten Rosenkranz-Gebet auf dem Petersplatz Ausdruck. Am Sonntag wurde das Gebet für die Gesundheit des Papstes zum Dankgebet für seine Rückkehr nach Hause.

„Es ist eine große Freude, dass der Papst nach Hause zurückgekehrt ist, und wir wollen Gott zusammen mit Maria danken (...). Möge seine Rückkehr nach Hause, hier im Vatikan, im Herzen der Kirche, ein Zeichen der Hoffnung für alle sein, die derzeit ihre Stunden des Leidens mit Mut und Zuversicht auf sich nehmen“. Mit diesen Worten leitete der Kardinalerzpriester der Vatikanbasilika, Mauro Gambetti, am Sonntagabend auf dem Petersplatz den vorerst letzten öffentlichen Rosenkranz für den Papst ein, der am selben Tag nach einem über einmonatigen Krankenhausaufenthalt aus dem Gemelli-Krankenhaus entlassen worden war.

(Vatican Media)

„Unser Gebet, das ihn in diesem Monat des Bangens begleitet hat, geht weiter und wird zu einer Bitte an den Herrn, damit er ihn mit einer schnellen und vollständigen Genesung segnet“

Seit dem 24. Februar wurde jeden Abend der Rosenkranz für die Genesung des Papstes gebetet. An diesem Sonntag, 23. März, wurde hingegen ein besonderes Gebet für die Heimkehr des Papstes gesprochen. „Unser Gebet, das ihn in diesem Monat des Bangens begleitet hat, geht weiter und wird zu einer Bitte an den Herrn, damit er ihn mit einer schnellen und vollständigen Genesung segnet und ihm die Kraft und die Gesundheit zurückgibt, um das Volk Gottes weiterhin mit Liebe, Weisheit und Kraft zu führen“, so Gambetti, der die Gläubigen einlud, gemeinsam die Geheimnisse des Heiligen Rosenkranzes zu meditieren und ‚die Fürsprache Marias, der Mutter der Kirche, anzurufen, damit sie unseren Papst weiterhin mit ihrem mütterlichen Schutz unterstützt‘.

Auch Signora Carmela, die dank ihres gelben Blumenstraußes für den Papst in der Öffentlichkeit bekannt wurde, war beim Dankgebet dabei (Vatican Media)

Die Rezitation der glorreichen Geheimnisse

Vor dem Bildnis der Maria Mater Ecclesiae auf dem Vorplatz der Vatikanbasilika leitete Gambetti das marianische Gebet, wie gewohnt nahmen auch weitere Kardinäle, Bischöfe, Priester, Ordensmänner und -frauen der Römischen Kurie und der Diözese Rom sowie Hunderte von Gläubigen teil. Gemeinsam beteten sie im Halbdunkel, das auch durch Fackeln erleuchtet wurde, für den Papst, der nun in häuslicher Behandlung eine mehrwöchige Genesungsphase vor sich hat. Nach der Betrachtung der glorreichen Geheimnisse und der Rezitation des Salve Regina beendete der Zelebrant die Loreto-Litanei mit der Bitte an Gott, dass er es zulasse, „dass wir uns immer der Gesundheit des Leibes und des Geistes erfreuen“, „vor den Übeln bewahrt werden, die uns jetzt bedrücken“ und „zu einer Freude ohne Ende“ geführt würden. Abschließend stimmte die Versammlung das Oremus pro Pontifice an, bevor Kardinal Gambetti die Anwesenden mit einem Segen entließ.

(vatican news)