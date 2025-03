Rosenkranz für Papst ab Freitag wieder auf dem Petersplatz

Das Gebet kehrt wieder auf den Petersplatz zurück: in der Exerzitienwoche fand es zeitweise in der Audienzhalle statt und wurde auf Leinwänden auf die Piazza übertragen (ANSA)

Das tägliche Rosenkranz-Gebet für den Papst findet ab Freitag wieder auf dem Petersplatz statt, allerdings schon um 19.30 Uhr. Alle Gläubigen sind dazu eingeladen.

Das teilte der Vatikan am Donnerstag mit. Am Freitag ab 19:30 Uhr wird also auf dem Petersplatz wieder für die Genesung des Papstes gebetet, jeweils unter Leitung wechselnder Kardinäle. Auch über die Webseite von Vatican News wird die Andacht übertragen.

Messe am Morgen und Rosenkranz ab 19:30 Uhr

Am Freitagmorgen wird Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin zudem um 10.30 Uhr mit den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten in der Cappella Paolina im Apostolischen Palast eine Messe für Papst Franziskus feiern.

Zuvor zeitweise in der Audienzhalle

Ab diese Woche Montag hatte das Rosenkranzgebet in Verbindung mit den Exerzitien der Römischen Kurie am Ende der Vesper und Meditation in der Audienzhalle stattgefunden. Zuvor fand es bereits auf dem Petersplatz statt, wo seit dem 24. Februar mehrere Tausend Gläubige zusammenkamen, um für den Papst zu beten. Das neuerliche Rosenkranzgebet ab Freitag auf dem Petersplatz findet allerdings nicht um 21:00 Uhr, sondern bereits ab 19:30 Uhr statt.

(vatican news - pr)