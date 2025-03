Rosenkranz für Papst am Dienstagabend mit Kardinal Koch

Der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch leitet an diesem Dienstagabend, den 11. März, den Rosenkranz im Vatikan für die Genesung von Papst Franziskus. Das gab der vatikanische Pressesaal bekannt.

Der Präfekt des päpstlichen Ökumene-Ministeriums nimmt an den Fastenexerzitien für die Römische Kurie in dieser Woche in der Audienzhalle teil. Der abendliche Rosenkranz für die Genesung von Papst Franziskus wird in dieser Zeit aus der Halle übertragen so wie die Exerzitien selbst, die jeweils um 17 Uhr mit der Vesper beginnen. Gläubige können auf dem Petersplatz live auf Großbildschirmen der Vesper, der Fastenmeditation und dem Gebet folgen.

Papst Franziskus ist unterdessen in der Gemelli-Klinik auf dem Weg der Besserung. Seit 24. Februar wird auf dem Petersplatz allabendlich Rosenkranz für ihn gebetet. Der Papst war am 14. Februar mit einer schweren Atemweginfektion eingeliefert worden und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr.

(vatican news – gs)