Gläubige aus Argentinien beten mit einer Statue der Muttergottes von Lujan (Argentinien) vor der Gemelli-Klinik für die Genesung von Papst Franziskus (AFP or licensors)

Papst Franziskus stabil

Der klinische Zustand von Papst Franziskus ist an diesem Dienstag stabil geblieben. Das teilte der Vatikan am Abend mit. Es kam demnach zu keinen weiteren Anfällen von Atemnot. Nach wie vor kann das ärztliche Team aber keine Entwarnung geben. Franziskus befindet sich seit zweieinhalb Wochen in der Gemelli-Klinik.

Lesen Sie auch 04/03/2025 Update aus der Gemelli-Klinik: Papst ruht sich weiterhin aus Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans eine ruhige Nacht im römischen Gemelli-Klinikum verbracht. „Der Papst hat die ganze Nacht geschlafen und ruht sich nun weiter aus", ... Er habe am Dienstag „keine Anzeichen von Atemschwäche oder Bronchialkrämpfen" gezeigt, hieß es in der Mitteilung. Franziskus habe kein Fieber, sei wach und ansprechbar und kooperiere mit der Therapie. Weiter besagte das Kommuniqué: „Heute Morgen wurde er auf eine Sauerstofftherapie mit hohem Durchfluss umgestellt und unterzog sich einer Atemphysiotherapie. Heute Abend wird die nicht-invasive mechanische Beatmung wie geplant bis morgen früh fortgesetzt. Die Prognose bleibt unverändert verhalten. Im Laufe des Tages hat er abwechselnd gebetet und geruht und heute Morgen die Eucharistie empfangen." (vatican news – gs)