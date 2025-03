Papst hat weitere ruhige Nacht im Krankenhaus verbracht

Franziskus ruht sich aus, die Nacht war unauffällig: Das hat der vatikanische Pressesaal an diesem Sonntagmorgen mitgeteilt.

Am Samstagabend hatte das medizinische Bulletin erstmals drei Wochen nach der Einlieferung von Papst Franziskus in die Gemelli-Klinik von vorsichtigen Anzeichen einer Besserung gesprochen. Aus Vorsicht wollte das ärztliche Team vorerst keine vollständige Entwarnung geben. Allerdings: „Der klinische Zustand des Heiligen Vaters ist in den letzten Tagen stabil geblieben und zeigt somit ein gutes Ansprechen auf die Therapie. Es ist also eine allmähliche, leichte Besserung eingetreten“, hieß es in der Vatikanmitteilung von Samstagabend wörtlich.

Den an diesem ersten Fastensonntag beginnenden Fastenexerzitien für die römische Kurie will Franziskus sich in geistlicher Gemeinschaft anschließen. Den Text der Papstworte beim Angelusgebet gibt der Vatikan schriftlich heraus.

(vatican news – gs)