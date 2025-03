Gesundheits-Update: Papst verbrachte gute Nacht

Papst Franziskus' Nacht auf Montag verlief gut, der Papst habe die ganze Nacht „gut ausgeruht“, hieß es am Montagmorgen von Vatikanseite.

Der Vatikan hatte am Sonntag von einem stabilen Allgemeinzustand des Papstes gesprochen. Die Prognose sei weiter verhalten, teilte das Presseamt am Abend mit. Die isolierte Krise eines Bronchospasmus vom vergangenen Freitag habe keine direkten Folgen gezeitigt. Allerdings bestehe nach wie vor das Risiko eines Rückfalls, so dass nach wie vor keine Prognosen zum Verlauf der Krankheit gemacht würden.

Verhaltene Prognose

Papst Franziskus liegt seit über zwei Wochen in der römischen Gemelli-Klinik, wo er wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt wird. Auch an diesem Sonntag fiel deswegen das traditionelle Mittagsgebet am Petersplatz aus; allerdings wurde - wie bereits an den vergangenen beiden Sonntagen - ein Text aus der Feder des Papstes verbreitet. Darin bedankte sich Franziskus für die Gebete und guten Wünsche für seine Genesung.

Besuch am Sonntag

Wie am Sonntag weiter bekannt wurde, erhielt Franziskus erneut Besuch von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, der von Erzbischof Edgar Pena Parra, dem Substitut des Staatssekretariats, begleitet wurde. Beim letzten Besuch aus dem Staatssekretariat in der Gemelli-Klinik am 24. Februar hatte Papst Franziskus Entscheidungen zu geplanten Heiligsprechungen getroffen. Dazu gehörte auch der Entschluss, demnächst eine Kardinalsversammlung (Konsistorium) einzuberufen, um über die Heiligsprechungen zu befinden. Ein Datum für ein solches Konsistorium gibt es noch nicht.

(vatican news - pr)